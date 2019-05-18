北京东城区成立区委教育工作领导小组 亮出13张任务单

人民网北京5月18日电 记者从东城区了解到，根据北京市委统一要求，东城成立了区委教育工作领导小组，东城区委书记夏林茂任组长。17日，东城区委教育工作领导小组召开第一次会议，会上通过了举全区之力，为教育改革发展办实事的议题。全区各委办局、街道共亮出了13张任务单。其中在为教育办实事任务单中，包含“深化体制机制改革，确保教育优质均衡发展”、“发展素质教育，确保学生德智体美劳全面发展”、“加强队伍建设，确保高素质专业化优秀人才持续涌现”等八大方面。

“要用中国优秀传统文化来教育影响孩子，最终让孩子创造未来，改变世界”。东城区文化和旅游局副局长马庆军表示，借助区域红色资源助推“红色基因”教育是东城文旅局为教育办的实事之一，未来将加大区内红色旅游资源整合力度，进一步挖掘红色文化内涵，发挥好其教育功能，讲好“红色故事”。同时，还将进一步提供艺术资源支持学校开展“戏剧教育”。继续推动中戏、人艺、中国儿艺、北京儿艺等四大院团与区内中小学建立起的大手拉小手戏剧教育实践基地建设。通过艺术家、编剧进校园开展戏剧讲座、活动，组织指导学校组建戏剧社团，免费向学校开放剧场、排练厅，进一步满足学校艺术教育的演出、实践。

体质健康是素质教育重要组成部分，东城区卫生健康委员会副主任王旭红提出了三个举措，一是将已经连续5年覆盖全区学校的“专家进校园”活动继续下去，健康宣教专家队伍由医疗机构、预防控制和体育运动机构的专家组建，涉及防近控肥、合理运动与膳食等多方面；二是邀请传染病、常见病等方面的防治专家对学校卫生技术人员进行继续教育培训，每年将不少于10次；三是组建区级师资库，提升辖区教师健康素养水平，向家长和学生传播健康教育知识。接下来，区卫健委还将对学校体质健康、校园食品安全等方面加强专项检查与专业指导。此外，区卫健委还为教师提供了实实在在的医疗服务“礼包”，将利用覆盖社区卫生服务机构和二、三级医院的医疗联合体，为有需求的广大教师提供专家会诊、双向转诊的优质医疗服务，还会根据需要，提供专病、专场的专家咨询指导服务，包括防治、用药、康复护理等。依托家庭医生签约，为签约教师提供贴心的家庭医生团队的医疗服务。针对骨干教师提供多层次个性化的优质医疗服务。

在任务单之外，各委办局更是拿出了解决问题的“实招儿”。区委编办提出了类似于信用卡的“信用编”这一新方法，据编办主任邵惠安介绍，编办在每年年初根据年内退休及调出人员总数，提前“预支”一定额度的机动编制，用于招聘急需的教师，招聘人员到位后，再于年底将年初下达的信用编制“归还”区委编办。期间，区委编办审核招聘人数是否在规定的范围内，保证不超编。

在区委教育工作领导小组带领下，区人力社保局、区财政局、区发展改革委等40余家委办局、街道与教育部门“亲密牵手”，从“自家事自家办”转向“大家事大家办”，开辟区域教育发展“快车道”，协同、支持、推动教育改革与发展，成果将惠及区域内越来越多的学生、家长及教师。

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