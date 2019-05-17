原标题：聋人博士

在郑璇心里，手语是最美的语言。

她是中国唯一聋人语言学博士、享誉特教圈和手语圈的聋人学者，更是学生心目中的励志榜样和知心姐姐——昨日，第六次全国自强模范暨助残先进表彰大会在北京召开。记者从市残联获悉，重庆师范大学教授郑璇作为自强模范受到表彰。

重庆晚报-上游新闻记者 周小平 文 受访者供图

放弃高薪

树信心。”刘霜霜说。她是郑璇班上2009级学生，刚进大学时有些自卑，不敢跟人交流。郑老师发现了她的跳舞天赋，常常在班级周记上写下鼓励她的话，经常让她担任领舞等角色。

“在老师鼓励下，我参加了各种各样综艺节目，渐渐自信起来。”刘霜霜说，郑老师会跳舞、会写作、会越剧……是一位多才多艺的才女，身体力行影响着每个学生。

改变命运

由于忙于工作，郑璇要孩子的时间一推再推，直到2013年，学校引进一名专职辅导员来管理聋生后，她才终于得以抽空解决个人问题。

“生完孩子不到两周，她就在家里召开研究生小组会，一边抱着孩子喂奶，一边为学生答疑。”丈夫徐先金说，由于奔波各地讲学、开会、调查，妻子曾创下10天飞行7次的记录。有一次，她刚从欧洲开会回国，时差还没倒过来，第二天就精神抖擞走上讲台，连续上了6节课。“不折不扣的工作狂。”徐先金感叹。

“既是事业，也是职业。除了听，聋人什么都能做。”郑璇这样评价自己的工作。

“因为听不见，在求职中，不少学生都遇到了阻力。在帮助学生就业方面，郑璇奔走呼吁，付出了艰辛努力，为学生联系和开拓实习渠道。”重庆师范大学就业处负责人介绍，郑璇培养的特殊教育毕业生已有720多名，其中聋生就业率58%，普通学生就业率92%以上。

如今，郑璇期待，在今后日子里，教出更多优秀新一代特教老师，改变更多残疾孩子的命运。

今年38岁的郑璇是重庆师范大学教授、硕士生导师。

“身为聋人博士，她不仅在科研上作出骄人成绩，是享誉特教圈和手语圈的聋人学者，而且长期奋斗在聋人高等教育一线，是学生心目中的励志榜样和知心姐姐。”市残联相关负责人介绍，我市共有4人入选第六次全国自强模范，郑璇是其中之一。

两岁时，一次医疗事故造成郑璇双耳严重失聪，仅左耳有一丝微弱听力。经过几年艰苦家庭语言康复训练，她依靠助听器和读唇，奇迹般学会与健全人交流，背着书包走进了普通学校。

在没有任何特殊照顾的情况下，郑璇通过看黑板看课本及自主学习，先后考取武汉大学和复旦大学，于2009年获语言学博士学位。这是我国迄今为止唯一自主培养的聋人语言学博士。

沿海城市就业机会多，不过，郑璇放弃了。博士毕业后，她离开家乡，来到开设特殊教育专业的重庆师范大学任教，讲授聋人高等教育课程。

“每个父母都想孩子留在身边，当时，我说服他们来到重庆。”问及为何放弃在一线城市的发展机会而选择重庆时，郑璇告诉记者，重师是聋人师范教育在西部地区唯一一个点，刚刚起步，她想为聋孩子培养一批德才兼备的特教老师，也希望用自身经历鼓舞聋人大学生，以实力改变世俗偏见，开创属于自己的未来。

无声课堂

重庆师范大学特教楼，郑璇在这里开启了三尺讲台“唇耕手耘”的特教生涯。

一堂又一堂无声课堂在这里进行着，只见她时而用大拇指指向自己，时而紧握拳头，时而用右手在左手拳头上环绕——课堂上，郑璇教学生们学习国家通用手语和语法。

在郑璇看来，手语是一门非常美丽的语言，聋人使用以视觉为基础的语言，手势、表情、身体姿态等都是无声的情感表达。

“手语是聋教育工作者必备的技能，也是制约当前聋教育质量提升的瓶颈。作为聋人教师，她精通手语，和聋生之间沟通无碍，使她在上岗之后迅速成长为本专业核心教学力量。”重庆师范大学相关负责人介绍，郑璇在全国首创聋大学生“三位”课程教学模式，搭建聋听之间精准、便捷、高效的沟通桥梁，为学生创设自主、灵动、和谐的课堂生态。

“她的课不仅在聋大学生中有口碑，其他专业甚至兄弟院校的师生也都常常慕名到她的课堂旁听。”重庆师范大学相关负责人透露，2014年到2017年，郑璇连续4次蝉联重庆师范大学最受毕业生欢迎的教师，2015年获重庆教书育人楷模称号，2018年当选全国最美教师。

亦师亦友

作为重庆师范大学聋教育的主心骨和形象代言人，郑璇在学生心目中享有很高声望。不少学生冲着她报考重师，很多家长也对她表达真诚感谢。

“同样一个教学目标，教好一个聋生付出的教学精力，可能是普通正常学生10倍。”胡晓波说。

胡晓波是郑璇的学生，如今在江苏师范大学语言科学与艺术学院当手语老师。走上手语教学岗位后，他真切体会到老师的不易。“为了把我们教好，郑老师常常备课到深夜，一个手语动作、一个巧妙的教学环节设计，她都精益求精，反复斟酌。一个简单的生字或者一句话，她可能要用手教上几十遍。”胡晓波回忆说，郑老师亦师亦友，是大家心目中的励志榜样，更是知心姐姐。

“比起教学生们用手语，郑老师更重要的是，帮助聋生重

希望儿子 长大后做手语翻译

在科研与教学之余，郑璇一直在思考如何服务和回报社会。

4年前，郑璇组建重庆师范大学手语与聋教育研究中心，在她的带领下，师生们走出校园，做义工、搞义演、为聋人提供心理辅导和手语翻译服务。她还赶赴各地特教学校和残障机构讲学授课，足迹遍布26个省市自治区以及香港、台湾地区。

“她长期以来坚持为聋人执言发声，用实际行动改变了许多人认为聋人不便交流、不善沟通的刻板印象，实实在在成为聋人群体和听人群体之间的沟通桥梁。”市残联相关负责人介绍，2018年，郑璇当选为重庆市聋协主席、中国残联主席团委员、重庆市残疾人福利基金会理事，上任以来，坚持理论引领实践原则，眼睛向下，脚步向下，在聋人党建、创业、普法、文化宣传等方面作出了可圈可点成绩。

郑璇的丈夫也是重庆师范大学老师，他们不仅是学生眼中的模范夫妻，也是同事眼中的好搭档、重师聋人教育的骨干力量。2013年底，他们迎来活泼可爱的小宝宝，在妈妈影响下，小宝宝也学会了简单手语。夫妻俩希望，儿子长大后做手语翻译，继续为聋人群体贡献力量。

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