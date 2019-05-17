北京市西城区小升初派位结果公布：实录1249人

原标题：西城区小升初全区派位结果公布

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本报讯（记者 蒲长廷）北京青年报记者昨日从西城区教育考试中心获悉，西城区2019小升初全区派位录取结果公布。计划招生1255人，实际录取1249人，实际招生完成率99.52%。根据公布的数据显示，第一意向录取人数947人，占总录取人数的75.82%。

此次西城区公布的小升初全区派位录取结果，第一意向录取人数947人，占总录取人数的75.82%；第二意向录取人数168人，占总录取人数的13.45%；第三意向录取人数81人，占总录取人数的6.49%；第四意向录取人数43人，占总录取人数的3.44%；第五意向录取人数10人，占总录取人数的0.80%。

值得注意的是，此次第一意向录取的学生占总录取人数超过7成，建议参加后续西城学区派位入学的6年级学生以及明后年将升学的4、5年级学生家长，务必要慎重填报孩子入学意向，尤其是做好第一志愿的填报。

目前可以登录北京义务教育入学平台查询录取结果，建议家长最终以官方录取通知为准。此外拥有西城学籍的学生，小学老师会通知被录取学生，回区参加全区派位的学生可到义务教育初中入学服务平台查询录取结果。

据悉，西城2019小升初录取顺序为：九年一贯制入学、全区派位入学、特色校、对口直升、民办校、学区登记入学、学区派位入学。也就是说，已被上一种入学方式录取的学生，不能再参加之后的其他入学方式录取，所报后续入学意向自动作废。

目前西城小升初仍有学区登记入学、学区派位入学等机会，未参加全区派位的学生家长也不必担心。根据安排，本月下旬西城区将完成对口直升资格认定及报名工作。6月1日前，特色校完成本区招生工作。6月18日，进行学区登记入学录取工作。7月上旬，进行学区派位入学录取工作。7月12日前，各中学发放新生入学通知书。

(责编：何淼、熊旭)