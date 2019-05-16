河南将迎来乡村中小学首席教师

近日，河南印发《河南省乡村中小学首席教师岗位计划试点工作方案》，启动乡村中小学首席教师岗位计划，确定在新乡等5个市每市遴选3至5个县（市）试点实施。

在设立条件上，乡村中小学首席教师要政治素质过硬、师德师风高尚、育人成绩显著、教研能力较强、组织能力较强。原则上要求副高级职称以上，50周岁（含）以下，不含乡镇中心校正职校领导。方案规定，小学阶段特别优秀的具有中级职称以上并具有市级骨干教师以上称号的老师也可申报，总额不超过设岗数的20%。

在岗位职责上，方案要求，发挥乡村中小学首席教师教育教学示范带动作用，组建首席教师工作室，并将其建设成所在地教师发展共同体，引领、带动本乡镇或学区的教科研工作。

在待遇保障上，方案要求，各级教育行政部门要将首席教师纳入河南教师梯队攀升体系建设规划，作为各级名师的重点培养对象；对于受聘的首席教师，在各级评优评先时应予以倾斜；各省辖市要支持首席教师专业发展，在培养培训及工作室建设等方面给予一定的政策和经费支持；县级教育行政部门要结合当地实际，指导设岗学校，切实解决住房问题，保障好首席教师住宿等生活条件。

据悉，首席教师岗位面向县域内中小学教师公开竞聘，实行任期制管理，3年一聘。县级教育行政部门负责组织实施学年度考核，对于考核不合格者，解除聘任合同，停止聘期。（韩朝阳）

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