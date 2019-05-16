承“天大”品格 建一流学府

原标题：承“天大”品格建一流学府

5月15日，金东寒履新天津大学校长。在当天召开的天津大学教师干部大会上，金东寒表示将同全校师生一道，秉承“天大品格”，以实干实效履职尽责，全心全意为师生服务，为把天津大学建设成为中国特色、世界一流、“天大品格”的社会主义大学不懈奋斗。

“能到这样一所有着悠久历史和光荣传统的大学担任校长，我深感使命光荣、责任重大。”金东寒动情地说，天津大学是我国第一所现代大学，是我国近代高等教育史上建校最早的高等学府。巍巍学府，国之重器，在中华民族救亡图存之际，振臂一呼，举起“兴学强国”之大旗；在新中国初建之时，重振新中国教育、工业之体系；进入新时代，坚守立德树人、落实教育强国，自觉承担起实现中华民族伟大复兴“中国梦”之担当。“我对天津大学充满敬重和憧憬。曾任天津大学校长的史绍熙是我非常敬仰的前辈，他既是我国内燃机专业的开拓者和奠基人，同时也是一位杰出的教育家，正是他引领着天津大学进入一个全面发展的新时期。我将以史绍熙老校长为楷模，为天津大学的发展进步鞠躬尽瘁！”

金东寒1961年1月生于黑龙江绥化。作为动力机械工程领域的杰出专家，他曾长期担任中国船舶重工集团公司第711研究所所长兼总工程师，从事新型发动机及其动力系统的研究与应用开发。他2009年当选为中国工程院院士，2015年任上海大学校长。2014年，在获得“上海市科技功臣”奖励时，他说自己在长达30年的科研征途中，只做成了一件事——主持研制成功特种发动机及其动力系统。而就是这样一件事，开创了我国新型特种舰船从无到有的历史，使我国特种舰船的制造技术、综合性能步入世界先进行列。

当前，天津大学正处在推进中国特色、世界一流大学建设的关键时期，面临着深化高等教育改革、办好人民满意教育的艰巨任务。金东寒认为，一流大学一定要把一流人才的培养放在核心位置，不仅要传授知识，更要把价值塑造、能力培养和知识传授结合起来。作为一名新“天大”人，他表示将充分尊重学校自身的特点和发展规律，在继承中发展、在发展中创新，秉承兴学强国的使命、实事求是的校训、严谨治学的校风、爱国奉献的传统、矢志创新的追求，使“天大品格”成为天津大学事业发展的不竭动力。“我将严格要求自己，继续秉承‘中国特色、世界一流、天大品格’的办学理念，按照学校拟定的‘新三步走’战略，坚持‘一张蓝图干到底’，狠抓落实，协调推进，汇聚并合理分配资源，为学校持续发展提供基础支撑。”他也向全校师生承诺：努力做好一名职业校长，全心全意为师生服务，只要“有利于学生发展成长、有利于广大教职工利益、有利于学校事业发展”的事，就毫不犹豫地推进，让天津大学成为人才荟萃、潜心育人、锐意创新的沃土。

金东寒说：“从今天起，我将努力工作，和全校师生员工、广大校友齐心协力，共同肩负起我们这一代人应该承担的历史使命，共同创造天津大学新的辉煌！”

(责编：李依环、熊旭)