河北邱县为劳动教育“破题” 小手拉大手共建美丽庭院

“作为一名一线老师，要求学生完成任务自己先要做好榜样。”到了周末，河北省邱县第二中学附属小学五年级（2）班的语文老师孙爱云，带着老公、孩子回到娘家，开始了旧墙拆建和庭院整治，几位热心邻居也前来帮忙，现场一片劳动的热闹景象。

近期，邱县借助全省开展的农村人居环境整治行动，适时组织全县中小学“小手拉大手共建美丽庭院”活动，为深入实施学校劳动实践教育“破了题”，做出尝试，收到实效。

“让学生从小就接受劳动实践锻炼，一方面在劳动实践中让学生感悟劳动，培养劳动精神；另一方面，要坚持用学生的‘小手’拉动家长、邻里思想的‘大手’。”邱县县委书记孙志英道出了该县“小手拉大手共建美丽庭院”活动的初衷，“尤其邱县作为河北省全域推进农村人居环境整治试点县，必须把群众动员起来，通过教育学生引导带动家长共建美丽家园。”

当前，新中高考制度改革全面启动，新课程体系已经铺开，学生劳动实践教育再次被提上新课改“成长点”。但由于整体综合规划和制度设计方面的欠缺，劳动实践课程“被悬空”、与文化学科课程割裂、难于深入实施等问题暴露了出来。怎样才能够将校内劳动教育与家庭、社会劳动教育相结合，实行“立体式”劳动实践教育？

邱县抓住全域推进农村人居环境整治、“多城同创”的契机，按照“让学生受教育，让活动求实效、让人居更美丽”要求，结合学校教育覆盖范围广、受众人员多的特点，在全县中小学校开展了“小手拉大手共创美丽庭院”活动。

“喊破嗓子不如做出样子。”邱县教育体育局党组书记、局长潘书勇深有感触地说，“‘小手拉大手’拉的是思想，见的是行动，通过创建‘美丽庭院’，把学生自己对农村人居环境整治的认识传递给父母亲邻，共创良好人居环境。”

桃李不言，下自成蹊。该县教育部门领导干部带头做起，从自家、邻里和亲戚的庭院做起，动员教职工全体参与，引导教育学生用双手创建美丽家园，完成劳动实践教育这一规范课程。

为保证让学生人人参与到劳动教育实践课程中，邱县各学校通过发放《致学生家长的一封信》、布置美丽家庭作业等形式，让学生把对人居环境整治的认识和活动开展的意义传递给父母、乡邻，用学生的“小手”牵动千千万万家长的“大手”，保证劳动实践教育既能扎实开展，又让群众得到教育。

“以前乡镇和村里把我们村的街道，包括过道、胡同都进行了硬化，栽植了花草和新树种，环境卫生了，生活条件改善了，但群众的家里却摆得一团糟，说两句也听不进去。”邱城镇大马堡村党支部书记牛思军回想起以前的情况感慨道。

“现在工作好开展多了，上学的孩子回家后就给家长念学校发的倡议书，一条一条地介绍这项活动的好处，该咋做。我家上初中的孩子上次回来还给我和他妈写了一封信，给我们好好‘上了一课’，让我带头做村里人的榜样。”

如今，走进邱县任何一个有在校学生的家庭，都有一项孩子们需要放学后完成的作业，就是向家长讲“村规民约进课堂”、我是“环保小卫士”等学校布置的任务，并以班级为单位将劳动实践课程记入学生成长档案。

“让学生参与到农村人居环境整治中来，是学校落实国家劳动教育要求，动员学生参与社会劳动实践体验活动的一个有效载体。”邱县思政体艺科负责人王华向记者说道，“我们通过建立学生劳动课程档案，让学生参与其中，记录学生教育成长过程，推动学校教育、家庭教育、社会教育‘三位一体’发展。”

活动中，邱县各学校还利用周末或节假日，让学生发动家长开展植树种花、平整庭院、美化环境等活动，城乡人居环境整治出现了明显效果。

截至目前，通过“小手拉大手”，学生、老师和家长齐动手，邱县60%的农村在校生庭院创建基本达到了美丽庭院标准，20%以上的农村在校生庭院创建达到了精品庭院标准，颁挂了“小手拉大手精品庭院”标志牌；500名学生被授予“美丽乡村小卫士”荣誉称号，100名学生被评为“美丽庭院形象小大使”。（周洪松）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)