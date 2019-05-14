大类招生提高学生选择自由度

“今年，清华大学的招生政策整体保持稳定，依旧实施大类招生、培养和管理。部分招生专业作了相应的优化调整，如能源类更名为能源与电气类，建筑环境与能源应用工程调整至能源与电气类招生；汽车工程系升级为车辆与运载学院，纳入机械、航空与动力类招生。”今天，清华大学招生办主任余潇潇做客中国教育报刊社“高校直通车2019”系列访谈，就清华今年的招生政策新变化、人才培养新举措、学校发展新动向等与网友进行了分享。

余潇潇介绍，为了强化通识教育，落实“在通识教育基础上，通识教育和专业教育相融合”的清华大学本科教育体系，帮助学生在提升自身通识教育素养的基础上，寻找到最适合自己发展的专业，清华大学2017年启动大类招生、培养和管理改革，打破了院系和专业壁垒，将原本的49个本科招生专业整合成为16个大类进行招生，减少了考生填报志愿的盲目性，增大了考生的专业选择空间。

今年，清华大类招生和培养将进一步深入。余潇潇说，今年招生特别值得关注的是土木大类，清华率先设立了宽口径的本科专业“土木、水利与海洋工程”，涵盖土木工程、水利科学与工程、工程管理、交通工程、海洋科学与工程5个专业方向。学生入校后不再需要进行专业确认。在前两年的本科学习中，学生接受大类通识教育，后两年需完成一个主修专业方向和至少一个辅修专业方向的课程学习，就可以获得两个专业的学位。此外，电子信息类中的电子工程专业和生物医学工程专业也实行全程大类培养。

谈及自2017年起实施的大类招生、培养和管理改革，余潇潇表示，从学生专业确认情况来看，大类招生确实有效地减少了学生在选专业过程中的盲目性和不确定性。除了通过大类招生提高学生的专业选择自由度以外，清华还为学生提供了丰富的二学位和辅修专业。今年共有18个二学位专业和14个辅修专业面向本科生开放招生。在转专业方面，符合转专业申请条件的大一大二年级本科生均可按规定流程提出申请，最终再次选择、调整专业。本科毕业时还可以申请其他专业的学科交叉推免研究生。

“我们发现越来越多的考生和家长在高考志愿填报时，不再仅仅盯着某一个专业。因为他们的规划更长远了，除了本科阶段，他们会将整个高等教育阶段都考虑在内。我们认为这是一个可喜的变化，不仅考生会更从容，大学也会更从容。本科阶段，通过大量的通识教育课程和专业基础课程，学生可以打下非常好的基础，为未来的发展提供充足的后劲，也能充分地了解自己的专业志趣，找到最适合自己的学科和专业方向。”针对高考志愿填报，余潇潇建议道。（记者董鲁皖龙 万玉凤 陈芊灵）

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