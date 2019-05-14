中专生照样能赢得好口碑 护理专业学生入选世界技能大赛集训队

“2014年中考成绩对我打击很大，当时觉得考不上重点高中相当于无缘大学，情绪低落极了，是这里的老师们用爱温暖了我，让我从一名中考‘落榜生’化蛹成蝶飞向国际舞台。”日前，2019年黑龙江省职业教育活动周在该省佳木斯市举行，在位于佳木斯市的黑龙江省林业卫生学校一间实训室，涉外护理专业学生戴雯钰接受采访时对记者说。在2018年举行的第45届世界技能大赛全国选拔赛上，戴雯钰和队友汪宁以优异的成绩脱颖而出，入选世界技能大赛健康与社会照护项目集训队，是入选学生中仅有的两名来自中专学校的。

为了备战今年的世界技能大赛，戴雯钰和汪宁的指导教师、黑龙江省林业卫生学校教师栾丽娜和两名学生一起住在实训楼，每天坚持进行14个小时训练。

“学校培养我成才，相信我的学生们也一定有出彩的人生。”栾丽娜毕业于黑龙江省林业卫生学校，深造后回到母校任教，她希望帮更多学弟、学妹实现人生梦想。

在另一间实训室，高护班2016级学生张雪梅、2017级学生范海洋正忙于备战5月份的全国技能大赛。

“虽然中考失利，但学校高质量的教育给了我自信，我的学习动力越来越足，对未来的信心也更强了。”张雪梅说。

“护理不能有丝毫差错，要做好这项工作需要热爱护理专业，对患者真情付出。为了精益求精，练习每一个动作都要重复千万次。”张雪梅的指导教师姚淑华说。

戴雯钰等学生的成长在黑龙江省林业卫生学校并不是个案。该校护士执业资格考试通过率连续13年超过90%，与德国合作办学的3个专业99%的学生考取德国牙科技术协会颁发的技术等级证书。目前，黑龙江省林业卫生学校拥有就业基地200多家，开设了十几个订单班。其中，涉外护理专业是全国仅有的两个“国际护士培养基地”之一。

“我们的学生起点不高，很多是普通高中的落榜生。但是，经过学校的教育，他们与大专、本科院校的学生同台竞技也毫不逊色，在用人单位形成了良好的口碑。”说起学校在人才培养上取得的成绩，黑龙江省林业卫生学校校长罗基保脸上满是自豪。（曹曦）

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