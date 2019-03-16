北京查处60余个校外培训机构 多区“超前教学”被喊停

昨天，记者从市教委获悉，北京市校外培训机构治理整改“回头看”中，针对媒体曝光和群众举报的培训机构违规线索，市教委及东城、西城、朝阳等7个区教委迅速行动，查处60余个校外培训机构。下一步，市、区教委将进一步强化统筹协调，巩固治理成果，完善对违规培训行为的监测预警措施，加强由教育部门牵头，市场监管、应急管理等部门配合的综合执法。市教委表示，将严格校外培训机构常态管理，违规行为发现一起严查一起，坚决防止违规问题反弹。

三区教委联合查处“黑机构”

整改查处中，区教委打起配合战。2月11日，北京晚报曝光北京质心教育科技有限公司在通州区、顺义区租用宾馆组织千余名各地高中学生来京参加竞赛培训，存在无证办学、阴阳课程、超标教学、培训结束时间晚于20时30分等问题，严重违反《民办教育促进法》《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》规定。

随后，海淀区、通州区和顺义区教委会同当地公安、市场监管、街道乡镇等部门联合进行现场查处，责令该机构立即停止办学，妥善处理学员疏散和退费等事宜。海淀区教委取消了对该机构的办学许可审批。

多区“超前教学”被喊停

西城、朝阳和海淀区教委严格查处学前培训机构“小学化”问题。其中，巨人学校、新思维学校两家机构存在“小学化倾向教学行为”，西城区教委责令其禁止进行幼小衔接课程教学，不得提前教授学校课程内容。慧读国际教育存在“小学化倾向教学行为”，海淀区教委责令其立即停止办学行为，对该机构未经审批、擅自招收学前幼儿开展教学行为正式立案予以查处。北京海纳百川教育擅自从事课后托管和学习辅导服务行为，朝阳区教委责令其停止办学，消防、城管等执法部门对其予以处罚，属地政府责令立即关停。

通州区教委对京贸大厦内7家培训机构进行集中检查，其中北京艺学表演工作室、伯乐艺术培训中心两家机构在居民住宅办学，巨人学校、柠檬树英语、双子杰舞蹈艺术学苑3家机构无办学许可证，该区教委立即责令5家违规机构停止办学。

52家培训机构违规

市教委介绍，近期，东城、朝阳和昌平区教委对93家培训机构进行集中检查，对存在无证无照违规办学、未按要求公示信息、“超标教学”“提前教学”“强化应试”问题的32家机构立即责令整改，对严重违规的20家机构责令停止办学。

另外，东城区教委2月19日接到市民电话反映，阳光天使幼儿园收取“保名额费”。经查属实后，该区教委要求该园全额退还家长“保名额费”，并联合区发改委物价检查所启动对该幼儿园的执法检查，发现该园财务制度不健全、收费公示不规范、擅自设立收费项目等问题。该区教委下发了《行政处罚事先告知书》，启动行政处罚程序；区发改委物价检查所正在对其违法所得进行计算，将依法对其进行罚款等处罚。（记者 刘冕）

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