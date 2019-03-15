加大贫困地区教育支持力度

政府工作报告提出，多渠道扩大学前教育供给，无论是公办还是民办幼儿园，只要符合安全标准、收费合理、家长放心，政府都要支持。推进高中阶段教育普及，办好民族教育、特殊教育、继续教育。“近年来，学前教育改革和高考改革逐步深化，对这两个阶段教育发展提出了新的更高要求。贫困地区教育发展历史欠账多，学前教育和高中阶段教育投入压力大，经费保障困难，供需矛盾突出，已成为贫困地区公共服务体系建设中的一块‘短板’。”四川省巴中市市长何平代表说，以巴中为例，据测算全市完成第三期学前教育行动计划公办幼儿园建设约需投入资金7.3亿元，实现高考综合改革普通高中基础保障条件约需投入资金7.8亿元，资金压力巨大。

让贫困地区所有学龄孩子接受公平而有质量的教育，是当前贫困地区实现教育事业持续健康发展、实施精准教育扶贫、解决重大民生问题最现实、最紧迫的任务之一。为此，何平代表建议，国家进一步加大对贫困地区学前和高中阶段学校办学条件改善支持力度，建立和完善学前教育、高中教育校舍安全保障长效机制，将贫困地区城市与农村公办幼儿园、普惠性民办幼儿园和公办普高学校一并纳入保障范围，并逐步提高中央财政对贫困地区的补助比例；进一步提高对贫困地区幼儿的资助比例和标准，将农村3-5岁入园幼儿纳入营养改善计划范围；对公办幼儿园教师编制实行单列管理，提高幼儿园教师工资待遇，稳定幼儿教职工队伍。（李晓东）

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