原标题：为高职扩招百万叫好

职业教育是我国国民教育体系中的重要组成部分。职业教育是培养应用型技术人才的教育，是培养产业人才的基地。无论是物质产业还是文化产业都需要技术人才和实际操作的工作人员。因此，职业教育对一个国家的社会经济发展具有重要的意义。

进入工业化以后，职业教育备受各国的重视。例如，英国直到18世纪，全国还只有六所大学，但产业革命以后就出现了一批专业学院，并于1889年颁布了《技术教育法》，发展职业技术教育；法国大革命以后建立起了工业专门学校，促进了法国工业的发展。特别是在二次大战以后，科学技术的发展带来了生产的变革和经济的繁荣，各国职业技术教育得到了很大的发展。法国于1966年高等教育改革时创办了短期技术学院；日本的短期大学、美国的社区学院都得到了迅速的发展。在世界范围来看，各国高等职业院校在高等教育中都占有一定的比率。如美国2017年全国有4297所高等教育机构，其中研究型大学只有328所，社区学院1480所，本科生中40%就读于社区学院。日本2018年有普通高校782所，短期大学331所，还有57所高等专门学校，许多普通高校也都是培养应用技术人才。

但是，我国的职业教育长期得不到很好的发展。一方面，在上个世纪我国工业革命尚未完成，第三产业不发达，应用技术人才的需求不迫切。另一方面，我们存在歧视职业教育的旧观念，“读书做官”的思想根深蒂固。改革开放40年来，我国工业化基本完成，第三产业占GDP比重已经超过50%。应用技术人才的短缺已经成为经济社会发展的主要矛盾。我国要成为世界制造业强国、创新型国家，大力发展职业教育刻不容缓，发展职业教育已经成为我国经济社会可持续发展的基石。

职业教育的发展有利于缓解就业的压力。无论是城镇的发展还是农业现代化的进展，就业压力在不断增加。目前是青年就业难，企业招聘有技术的人才难。发展职业高等教育，让高等职业学校与企业对口，及早地解决高职毕业生的就业问题，就会减轻就业的压力。

职业教育的发展是精准扶贫的有力途径。扶贫首先要扶智、扶志。如果更多贫困地区的孩子能够接受职业教育，获得一技之长，就有能力就业或者创业，就能改变家庭贫困的状况。

职业教育的发展有利于社会的安定。青年接受了职业教育，具备了一技之长，就能获得固定的工作，就不会成为无业游民，有利于社会的安定团结。我国很多经济欠发达地区大力发展职业教育，使青年有工作、有收获，能够过上有尊严的幸福生活，这是很好的经验。

发展职业技术教育还有利于我国高等教育机构改革。我国高等教育已经开始从大众教育走向普及教育。大众高等教育的特点是，除了少数研究型大学以外，更多的应该是培养应用型人才的高等学校。现代社会需要多元化的人才结构，同时也可以适应不同青年的实际需要。从学生自身来讲，每个人天资不同，特长爱好不同，有的孩子善于理论思维，有的孩子动手能力很强，职业教育的发展可以给青年提供多元的选择机会。

发展职业教育首先要转变观念，克服“读书做官”的陈旧落后的思想观念，要树立行行出状元的思想。瑞士是欧洲的一个小国，职业教育很发达，成了机械制造业强国，人均GDP名列世界前茅，就是很好的例子。德国是制造业强国，他们从中学就开始分流，许多孩子在中学阶段就进入职业学校，中学毕业如果不进入大学，还必须接受一年的职业技术教育。同时，高职学校与普通大学建有一个立交桥。一个工人工作几年以后，觉得需要继续学习，仍然有机会进入大学深造。德国的经验值得我们借鉴。

发展职业教育要加强教育投入，改善办学条件，加强校企合作。我曾经参观过美国一所社区学院的汽车专业，汽车公司就把最新的汽车交给他们作为教学用具。我还曾经访问过一所前苏联时期的地铁专门学校，他们与地铁集团合作，为地铁培养各种人才。

要提高高等职业学校的社会地位和物质待遇，弘扬大国工匠精神，使职业学校的毕业生，在职业上有荣誉感，在物质上有获得感，吸引优秀青年报考高职院校。任何学校都能办成一流，高等职业学校也能办成一流。过去上海的立信会计专科学校，就是一所高职学校，但它为新中国培养了一大批会计人才，成为全国知名的一流学校。今天，我们也需要并且有可能建设这样一批一流的高等职业学校。

（作者系北京师范大学资深教授）

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