原标题：“北京+仪陇”中学生互助公益行动——2019年“奋斗之旅”正式启动

3月14日，“北京+仪陇”中学生互助公益行动——2019年“奋斗之旅”在四川省仪陇县柳垭中学正式启动。“奋斗之旅”发起人李澜韬、首都中学生代表北京人大附中学生徐尉然和仪陇县柳垭中学700多名在校学生共同拉开了2019年“奋斗之旅”的序幕。活动主办方《关爱明天》杂志社社长王晖和一起教育科技创始人兼CEO刘畅共同为活动揭幕。四川省关工委副主任兼秘书长杜江和四川省、南充市、仪陇县三级关工委负责人以及仪陇县委县政府的主要领导，见证了开营仪式。

据悉，首届“奋斗之旅”是由原北京首师大附中学生李澜韬联合首都部分重点中学学生发起，2018年3月，在国家深度贫困地区——四川省仪陇县柳垭中学正式启动，活动每年上半年在该校全体学生中选拔10名“奋斗之星”，暑假期间邀请他们到北京，通过与从小生活在北京的10名同龄同学们手拉手的真情互助，完成为期一周的“奋斗之旅”。首届“奋斗之旅”于2018年7月15日-22日在北京取得圆满成功，在7天丰富多彩的活动中，孩子们不仅参观了故宫、长城等历史文化遗产，还参加了天安门升旗仪式，深入到北京的创业公司，与创业者面对面进行深入交流，孩子们还冒着高温，到仪陇籍民工在北京工作的建筑工地，体验了劳动的艰辛和奋斗的动力。活动不仅让来自仪陇的同学们打开了眼界，找到了奋斗的方向和动力，也让首都地区的同学们激发了斗志，增强了成就远大梦想的激情。首届“奋斗之星”中的吴晓菊、阳杰茹，后来在南充市高一期末质量检测中，包揽了仪陇宏德中学高一年级全年级第一名和第二名的优异成绩。

为了让“奋斗之旅”公益活动惠及更多的同学们，2019年的“奋斗之旅”活动正式升级为“北京+仪陇”中学生互助公益平台。北京一起教育科技集团创始人兼CEO刘畅宣布，将永久资助“北京+仪陇”中学生互助公益行动，除每年为参加“奋斗之旅”的10名“奋斗之星”提供帮助外，还向仪陇县柳垭中学捐助10万元远程教育在线学习优质内容。

四川省关工委副主任兼秘书长杜江在致辞中指出：“今年是新中国成立70周年，四川省关工委联合省级有关部门，在中小学暑假期间，将以“腾飞中国、辉煌70年”为主要内容，广泛开展以“礼赞新中国，奋进新时代”为主题的青少年夏令营活动。

仪陇县副县长何华在活动现场说：2018年仪陇县正式摘掉了国家贫困县的帽子，但是摘帽并不意味着彻底脱贫，仪陇人民要彻底摆脱贫困，最重要的还是要激发自我奋斗的志气和决心，“奋斗之旅”公益行动必将在全县人民中激发彻底打赢脱贫攻坚战的强大动力。（刘德）

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