教育焦虑何时不再困扰家长

今年两会第一天，一份民进中央提交的“关于进一步促进家庭教育发展的提案”引发舆论关注。提案透露，相关数据显示，68%的家长对孩子教育感到“比较焦虑”“非常焦虑”。

无独有偶。当天，全国政协委员、北京市十二中校长李有毅，重庆师范大学教授、重庆市家庭教育专业委员会理事长赵石屏做客中国教育报刊社“两会E政录”，关注的就是由家长辅导作业引发的家庭教育焦虑。

梳理连日来代表、委员关于家庭教育的观点不难发现，教育焦虑、家庭教育立法、家校关系等关键词背后，是一场对家庭教育心态与教育生态的集体关注。

心理失衡导致教育焦虑

“教育焦虑是社会焦虑在教育过程中的反映。心理失衡导致了焦虑，导致了家庭教育的动作变形，对孩子教育过度化和片面化倾向严重。”郑州高新区艾瑞德国际学校校长李建华说。

有研究者认为，教育与个体和社会的生存和发展密切相关，当教育意图与预期结果产生严重偏差时，大众对教育的焦虑感就会产生，尤其是家长。随着社会发展与家庭教育功能的变化，曾被视作非制度化的父母个人事务，其社会属性愈加凸显。

“教育焦虑已然成为一种社会焦虑，是社会转型期无法回避的社会心理问题。社会竞争所形成的压力无可避免地流向教育，直接或间接地传导给了家长和孩子。”中国教育科学研究院教育发展与改革研究所所长吴霓认为，家长的各种教育焦虑，一方面是源自教育发展水平的不充分、教育资源分配的不均衡；另一方面也与公众因优质教育资源竞争而产生的社会情绪相关。

全国人大代表、中国教育学会副会长周洪宇认为，对于“学校减负，家长增负”的现实问题，真正给学生减轻压力是一个社会生态环境问题，它涉及政策、环境和家长的教育观念。中国人口多、就业压力大的特殊国情加剧了家长的教育焦虑，但这是一个阶段性问题，解决它不能完全靠学校，不能完全靠教育行政部门，也不能完全靠立法，而是需要方方面面的统筹，才能构建良好的教育生态圈。

“剧场效应”改变教育生态

自2001年6月国务院颁布《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》以来，我国进入素质教育时代。但在多年应试教育固化观念的影响下，教育焦虑便随着经济社会的高速发展而日趋聚集，进而影响着特定发展阶段教育生态的变迁。

党的十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经发生转化。体现在教育领域，则表现为人民群众对高质量教育的需求与优质教育资源不充足、不平衡之间的矛盾。

全国政协委员、中国教育国际交流协会会长刘利民曾撰文指出，教育从来不是教育自身的事情。一个国家的教育水准，不仅取决于教育系统自身的水平，还取决于这个国家教育体系赖以存在的整个社会的教育水准。

“家庭教育作为家庭的基本职能之一，是随着家庭的产生发展而产生发展的。随着社会发展变化，家庭的形态、结构和性质在不断发展变化，家庭教育也在不断地发展变化。”吴霓说。

有研究者认为，家庭教育在人才培养中的作用逐步引起人们的重视，也是伴随着教育改革与发展的步伐的。社会的变革促进了社会观念的更新，家庭教育也应在内容、方式、方法上适应现代社会的发展变化。

“当前，高等教育扩招后成长起来的80后、90后的新生代家长养育着新世纪的宝宝，他们对孩子教育的重视程度提到了空前的高度，同时又有一套自己的教育理念和方法，家长群体的日益强势使得家校关系发生了根本性变化。”吴霓认为，在深刻社会根源的直接影响下，新时期家校关系的变化也会给家庭教育带来边界不清、权责模糊等问题，家长的功利参与又使得“剧场效应”显现。

综合施策缓解教育焦虑

“针对家长的教育焦虑，建议有关部门可以帮助家庭缓解教育焦虑情绪。”全国政协委员、民进中央副主席朱永新在提案中建议妇联、关工委、宣传等部门以及村（社区）等社会资源参与家庭教育政策的宣传落实工作，共同营造良好的家庭教育环境。一方面，通过宣传引导形成合理的社会评价，帮助家长切实转变只有“上重点大学”才是教育成功的观念，科学定位孩子的教育成功标准；另一方面，鼓励学校借助视频音频交流手段，通过“代理家长”“亲子共读”“书香家庭”等公益形式，帮助单亲家庭、重组家庭、留守家庭营造相对完整的家庭教育环境。

“加快家庭教育立法，是解决当前家庭教育突出问题的迫切需要。”全国人大代表、全国妇联党组成员邓丽表示，由一些家长生而不养、养而不教、教而不当带来的突出问题，亟须通过加快立法提升家庭教育地位、明确家庭教育核心内容、扩大公共服务供给、规范家庭教育行为，从制度层面推进解决家庭教育面临的突出问题。

“我们总说不要让孩子输在起跑线上，那么为了孩子的终身发展，起跑线上应该有什么？应该是健康的心理，健全的人格，良好的人际关系，平和的心态，积极的人生态度。”山东山大基础教育集团总校长、山东大学附属中学校长赵勇说。（柴葳 王家源）

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