原标题：新时代呼唤劳动和职业启蒙教育

【思想汇】

《国家职业教育改革实施方案》明确提出“鼓励中等职业学校联合中小学开展劳动和职业启蒙教育，将动手实践内容纳入中小学相关课程和学生综合素质评价”。这既是我们党的教育方针的一贯要求，也是时代的呼唤和人民的期盼，更是新时代赋予职业教育的历史使命。

大力开展劳动和职业启蒙教育是我们党的教育方针的一贯要求。党的教育方针一贯重视 “德智体美劳”的全面发展。20世纪50年代，毛泽东同志提出的“教育与生产劳动相结合”写进了党的教育方针；80年代，根据邓小平同志的讲话精神，在实践中加强了中小学劳动技术教育的课程化和规范化建设；90年代，根据江泽民同志讲话中对创新能力和实践能力的强调，“与生产劳动和社会实践相结合”成为新时期的教育方针；2010年，根据胡锦涛同志在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话精神，教育部发出《关于组织开展劳模进校园活动的通知》；2018年，习近平总书记在全国教育工作大会上指出，要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。

教育部为贯彻党的教育方针，近年来出台了一系列举措，通过加强政策指导，纳入课程内容，重视习惯培养，强化活动育人，将劳模精神和工匠精神融入学校教学，深入开展劳动教育，在培养学生养成创先争优、精益求精的劳模精神和工匠品格上做出了探索。

大力开展劳动和职业启蒙教育是时代的呼唤和人民的期盼。我们的时代，科技发展日新月异，云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术促进社会进步的速度比以往任何时代都快。麻省理工学院的教授迈克斯·泰格马克写了一本书《生命3.0》，预测了未来什么职业将被人工智能取代，什么职业是近期不可能被取代的。将人类分成了三个历史时期：生命1.0主要靠生物进化改变硬件和软件；生命2.0主要靠生物进化改变硬件，文化改变软件；生命3.0可以靠科技和文化改变硬件和软件。他认为最不可能被取代的职业呈现三个条件，其一是需要与人交互的也称社交情商；其二是涉及创造性、需要聪敏的方法；其三是在不可预料的环境中工作。所有这一切正是劳动和职业启蒙教育可以帮助我们培养和造就的。劳动和职业启蒙教育是人与人合作的劳动，在劳动中体现每个人的价值，劳动中明白自己的职业倾向，在劳动中体验与人合作的快乐。同时，人们追求幸福人生的需要对人的职业生涯规划比以往任何时代都紧迫，而劳动和职业启蒙教育正是建立职业生涯规划的起点，非常重要、不可替代。

大力开展劳动和职业启蒙教育是新时代赋予职业教育的历史使命。《国家职业教育改革实施方案》指明“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位”。职业教育作为一种类型就必然是系统化的，在中小学阶段当然要有这一类教育的基础，那就是劳动和职业启蒙教育。所有的职业启蒙教育都可以设计成劳动教育，一是要让学生通过自己的劳作将自然存在或物质资料转化成为所用的对象，让其体验到满足自我需要的快乐，实现最为基础的自我价值的肯定；二是要学习创造社会价值的劳作，以便了解劳动对社会的意义，实现个人对社会的价值贡献，体验其人生的社会价值；三是学会创造性的劳动，在劳动过程中学会提高劳动生产率的方法与途径，体验人生的创造性价值；四是通过劳动教育让学生懂得合作的意义，体验人与人之间的交往价值；五是在劳动创造中赋予客观世界以美的意义，这可以真实地提升学生的审美情趣。在劳动和职业启蒙教育中，引发职业兴趣、发现职业倾向、规划职业生涯；通过“以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美”实现学生的全面发展。

另一方面，我国职业教育经过70年特别是改革开放40年的发展，已经具备了实现职业教育现代化的基础，特别是中等职业学校联合中小学开展劳动和职业启蒙教育具有明显的优势。一是教学资源的优势，职业学校建有大量的实验实训设施，具有一批来自学校和企业的专兼职专业教师，能够很好地实现中小学的劳动技能教育和职业指导；也可以实施高中教育的通用技术和信息技术等课程。二是专业课程的优势，职业学校有丰富的专业课程资源，可以帮助中小学生进行职业体验，让中小学生更早熟悉各种职业的场景和要求。三是职业生涯规划的优势，中等职业学校的教师更能理解职业倾向与智能优势一致的重要性，对指导学生职业生涯规划更具优势。

（作者：邬宪伟，系中国职业技术教育学会副会长）

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