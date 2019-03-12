广东高校招录模式有变

记者昨日从广东省考试院获悉，今年广东省普通高校春季分类考试招生志愿填报时间为3月12日-14日，录取时间为3月16日-26日。据悉，今年广东省调整普通高校优化考试招生安排，初步形成春季分类考试招生与夏季普通高校考试招生的录取模式。春季分类考试招生录取包含了“依学考成绩录取”、“3+证书考试”、高职院校自主招生等五种类型。通过春季分类考试招生进入高校的考生与通过夏季普通高校考试招生进入高校的考生性质相同。

两种方式上大学性质相同

今年广东省继续深化普通高考综合改革，落实国务院提出的“形成分类考试、综合评价、多元录取的招生模式，使分类考试成为高职院校招生录取主渠道”的要求，调整普通高校优化考试招生安排，初步形成春季分类考试招生与夏季普通高校考试招生的录取模式。通过春季分类考试招生进入高校的考生与通过夏季普通高校考试招生进入高校的考生性质相同。

普通高中学业水平考试科目（文科考生：物理、化学、生物3门；理科考生：思想政治、历史、地理3门）均获得等级成绩，并至少有1门学科等级成绩达到C级及其以上且参加了2019年1月份普通高中学业水平语文、数学、英语科目考试，成绩达到录取最低分数线的考生可填报“依学考成绩录取”志愿；获得相关专业技能课程证书，参加了2019年1月份“3+证书”统一考试且成绩达到录取最低分数线的考生可填报志愿“3+证书考试”志愿。

高职院校“依学考成绩录取”招生录取统一安排在一个批次录取。“依学考成绩录取”设一个平行志愿组，6个院校志愿数。每所院校设6个专业志愿及1个是否服从专业调剂选项。

普通高校“3+证书考试”招生录取分本科批次、专科批次进行。本科批次录取结束后，专科批次开始投档录取。本科批次设2个顺序院校志愿，每所院校可填报1个专业志愿；专科批次中职生志愿设一个平行志愿组6个院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项；专科批次退役士兵志愿填报设一个平行志愿组3个院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项；专科批次内地西藏新疆中职班应届毕业生（含青海藏区生源，下同）志愿填报设1个院校志愿，每所院校可填报1个专业志愿。

招生录取热点问答

问：春季分类考试招生录取各招生类型如何安排？

答：“依学考成绩录取”及“3+证书考试”于2019年3月12日至14日进行考生网上志愿填报及确认志愿，3月16日至26日完成录取。上述录取结束后，启动高职自主招生录取工作。五年一贯制和中高职三二分段拟安排在5月至7月期间进行。

问：高职院校“依学考成绩录取”招生录取批次是如何安排的？考生可以填报几所院校志愿？

答：高职院校“依学考成绩录取”招生录取统一安排在一个批次录取。“依学考成绩录取”设一个平行志愿组，6个院校志愿数。每所院校设6个专业志愿及1个是否服从专业调剂选项。

问：“依学考成绩录取”、“3+证书考试”招生录取是如何投档的？

答：高职院校“依学考成绩录取”、“3+证书考试”专科批次录取实行“分数优先”平行志愿投档录取模式，按照规定，依据高职（专科）院校各科类招生执行计划，分别按1:1比例根据考生投档排位从高到低投档，由高职（专科）院校择优录取。

录取投档时，根据考生投档排位情况依次检索考生填报的院校志愿进行投档，排位相同、志愿相同的，一并投档。考生档案一旦投出，不再检索考生后续院校志愿。

“3+证书考试”本科批次录取实行“顺序志愿”投档录取模式。在本科批次录取最低分数线上，根据考生填报志愿，将符合报考院校及专业条件的资格考生一次性投档至院校，由招生院校根据资格考生合成总分从高到低择优录取。

问：考生在被春季分类考试招生各招生类型录取后是否还可以再参加普通高考招生录取？

答：参加春季分类考试招生被本科层次院校录取的考生不得再参加春季分类考试“高职自主招生”录取及普通高考招生录取；被高职院校“依学考成绩录取”或“3+证书考试”专科层次院校录取的考生，不能参加2019年春季分类考试“高职自主招生”录取，可参加普通高考本科院校招生录取，但不能参加普通高考高职（专科）院校的招生录取。填报普通高考本科院校志愿并被本科院校录取的考生，取消春季分类考试招生录取资格，不得转回原春季分类考试招生录取的高职院校。高职院校不得接受已被本科院校录取考生报到注册。

问：考生如何查询录取结果？如本次未被录取，今年的春季分类考试招生是否还有其他升学机会？

答：考生可登录广东省教育考试院官微小程序查询是否被“依学考成绩录取”或“3+证书考试”录取。若未被录取，考生可于3月27日-31日期间通过互联网登录“广东省2019年高职院校自主招生网上报名系统”（网址：http://www.eesc.com.cn/gzks），使用高考报名号及密码进行报名。考生根据本人报考条件，在“学考+网测”（面向普通高中考生）、“学考+校测” （面向普通高中考生）、“文化基础+职业技能”（面向中职考生）、“现代学徒制”（面向普通高中考生）、“现代学徒制”（面向中职考生）、“学前教育专业学院试点班”（面向经过备案的中职学校学前教育专业应届毕业生）及“中职技能大赛获奖免试生”等七种考核方式中选择一种进行报考。

春季分类考试

报名时间：3月12日-14日

录取时间：3月16日-26日

5种招生类型：“依学考成绩录取”、“3+证书考试”、高职院校自主招生、面向初中毕业生的中高职贯通五年一贯制和中高职三二分段。（林霞虹）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)