抓住职业教育改革创新机遇

我近年来参与了部分职业教育的研究和试验，今年的政府工作报告以很大篇幅谈到职业教育改革，这让我对我国未来职教发展充满期待。

首先，在职业教育中，明确了高等职业教育是发展的重点。长期以来，到底是强调中等职业教育还是高等职业教育，人们往往持不同意见。在政策上，有关部门早就规定，初中毕业开始分流，一半上高中，一半上中等职业学校。但是，学生不愿学，家长不愿送，中等职业学校往往招不满学生。最近几年，各地教育部门开始实行把中职与高职打通的机制，也就是说中职学生毕业后可升高职继续学习，有些地方百分之五六十的中职毕业生都上了高职，再加上高职主要是面向高中生招生，而现在允许退役军人、下岗职工、农民工等报考高职院校，因此，政府工作报告中提出的今年要扩大高职招生是非常必要的。2018年我国高职招生人数为360万人左右。扩大招生100万人，也就意味着今年要扩招25%以上。鉴于过去有一部分高职院校招生比较困难，面对大规模扩招，有关部门要做好准备。扩招一定不能一刀切。让优秀高职院校多招，一般学校少招，困难学校不招甚至减招。同时，要大幅度改革高职的招生方式，以适应新的招生对象及招生规模的需要。

政府工作报告中特别提出了要支持企业和社会力量兴办职业教育。由企业来办职业教育的最大优势，是教育与生产实践能够更紧密地结合。招生即招工，这些学生中的大部分人都会成为企业未来的员工，企业对他们的培养会非常用心。事实上，我国职业教育中的相当一部分曾经就是由行业和企业来办的。改革开放后，为减少国有企业办社会的负担，把大部分的职业教育院校划归给了教育部门。其结果是，减轻了一部分企业的负担，但又造成了职教学历化、与生产脱节的弊病。支持企业和社会力量兴办职业教育，也与教育部最近推出的职教改革方向相一致。我们希望在全国范围内看到更多有实力、有需求的企业积极参与职业教育的发展。

政府工作报告中与职业教育紧密相关的一个重要改革措施是，国家实施“职业技能提升行动，从失业保险基金结余中拿出1000亿元，用于1500万人次以上的职工技能提升和转岗转业培训”。一谈到职业教育，人们往往想到的是职校的在校学生。殊不知，职业教育最大的市场是在校外。我国仅进城的农民工就有2.8亿人，出于各种原因，他们在初中毕业甚至小学毕业后就进入了城市打工市场。现在我国产业工人的主力军都是农民工。他们的技能水平、文化素质，直接影响到我国产业发展的水平。因此，亟须提高他们的职业技能，培养大批怀有一技之长的劳动者，让千千万万拥有较强动手和服务能力的人才进入劳动大军，使“中国制造”更多走向“优质制造”“精品制造”，使中国服务塑造新优势、迈上新台阶。

近年来，我深度参与了很多农民工培训、返乡青年培训及乡村教师培训项目。我们的体会是，对农民工的培训一定要走出传统上把农民工送进职业学校中、开培训班的模式。因为被培训者均为在岗人员，他们不可能抽出大量的整块时间来学习。因此，要利用好碎片化时间，以互联网的线上培训为主，实行线上线下相结合的方式。如深圳的龙岗区已经开始了对在城农民工的大规模培训试验，他们的经验值得关注。

国务院最近印发的《国家职业教育深化改革实施方案》文件中明确提出，要把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。今年的政府工作报告又推出了一系列与之相关的改革措施。我们相信，职业教育大有可为，也应当大有作为，从而为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实人才保障。（汤敏）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)