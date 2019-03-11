全国人大代表樊丽明: 把人才和科技融合在创新的山大

政府工作报告提出,要坚持创新引领发展,培育壮大新动能,改革创新科技研发和产业化应用机制,大力培育专业精神,促进新旧动能接续转换。

目前,山东正在推进新旧动能转换重大工程。山东大学将“服务山东”作为指导学校未来发展的六大战略之一予以重视、推进。山东大学应该如何服务于新旧动能转换,如何服务于山东,这是摆在这所百年名校面前的现实课题。

记者就此采访了全国人大代表、山东大学校长樊丽明,她给出的答案是:创新是高质量发展的重要抓手,要把人才和科技融合在创新的山大,着力打造服务山东的“山大系”。

将建立人才引进联动机制

新旧动能转换关键在人才,高等院校的师资水平将关系到人才培养的质量。樊丽明坦言,她把人才队伍建设作为最重要的任务来抓,最高兴的事是见到学校吸引的各类人才。

针对原人才层次衔接不畅、青年人才储备不足等问题,2018年,山东大学进行人事人才制度改革,建立了具有山大特色的人才体系。“我们把学术水平、发展潜力和学术影响力等作为重要评价依据,使不同学科、不同年龄阶段的人才在山东大学都可以得到与其发展相匹配的支持培养,同时在遴选程序、支持保障、管理考核等方面进行了创新优化。”

比如在人才引进上进行“放管服”改革,学校核定总的岗位数,把编制岗位管理放给二级单位,由二级单位根据实际情况,决定当年的入编人数。尤其对有发展潜力的优秀青年,山东大学给予科研及生活待遇的双重支持,“齐鲁青年学者”和“青年学者未来计划”项目,培养了一大批青年人才后备力量。

山东大学设立高层次人才服务专员,在人才项目申报、合同签订等过程中为高层次人才提供个性化服务。加强人才生活条件保障,专题研究制定解决人才两地分居方案,妥善安置人才子女入学。

改革效果明显,从2016年到2018年,山东大学引进的人才连续两年翻番。目前纳入学校杰出人才体系的共780多人,占比19%左右,其中有国家级省级称号的人才392人,占所有教师的近10%。“下一步将建立人才引进联动机制,各环节相关部门责任到人,并设立部门人才工作首接负责制。”

今年将继续增设新专业

人才培养是大学的根本。培养一流的人才,需要建设一流的学科和现代化的专业来提供强力支撑。近两年来,山东大学在学科布局上不断调整。继2017年提出围绕“双一流”建设着力打造数学与数据科学、化学与物质科学等五大一流学科群后,2018年,山东大学申请增设人工智能、数据科学与大数据工程、智能制造工程、网络空间安全等4个新工科专业,撤销4个专业,22个专业并入大类招生。加快新工科专业布局,强化多学科交叉融合培养,创建了全球能源互联网等16个新工科特色创新实验班,本科专业结构调整优化进入快车道。

樊丽明介绍,今年山东大学继续推动学科改革,将增设生物医学科学和智能制造工程等,老旧专业今年将继续合并调整。

樊丽明说,学科建设要主动对接经济社会发展需求,调整优化专业结构,加快本科专业现代化,加快布局新工科等战略新兴专业建设,培养科技创新后备力量,服务于新旧动能转换。

“要按照现代化的要求,大力推动学科建设。支撑科技创新的专业,都要及时增设。“说起课程改革的必要性,樊丽明举了几个例子,拿会计专业来说,人工智能制定了程序之后,可以实现自动记账,很多公司的会计可能因此被取代。目前很多人工智能软件可以实现实时翻译,传统的翻译专业也会受到影响。

“学科建设必须要有危机感。”樊丽明说,大学的学科专业必须要思考培养目标和培养重点是什么,随着新旧动能转换的实施,学科设置方向应更加精细化、精准化。我们按照‘新’‘宽’‘厚’的原则,力争用三年时间将学校现有的120多个专业调整到90个,甚至更少,目的就是优化结构、提升品质。

“如果都不研究基础科学,新旧动能转换就是无源之水”

随着经济发展进入新常态,发展动力从要素驱动转向科技驱动。“新旧动能转换从根本上来说,就是科技推动下的新产品、新服务、新业态。”樊丽明说,“新旧动能转换背后必然是科技支撑,否则这种转换是缓慢的,至少不会是更先进的。”

樊丽明说,正是基于这样的认识,大学在推动经济高质量发展方面,要提供直接的科技支撑,作为研究型大学,其功能之一就是搞好科学研究,尤其是夯实基础研究。“如果都不来研究基础科学,就没有应用科学的蓬勃发展,新旧动能转换就是“无源之水”,而山大的特色,就是搞基础研究。

如今山东大学的优势学科数理化生,早在1930年就已全部建立,数学专业目前在国内学科评估中一直是前三名。山东大学一直没有放松对基础学科的培育、激励和支持,在“双一流”建设中,把数学与数据科学作为重点学科群来支持。如对彭实戈院士的非线性数学期望理论及其在经济学等各领域应用研究、王小云院士的密码技术与信息安全研究和刘建亚教授的数论研究等给予大力支持。

基础研究需要“精雕细琢”,有了经年的潜心研究,才能在关键时刻发挥重要价值。山东大学新一代半导体材料核心领域关键技术集成攻关大平台获得教育部首批支持,成为全国仅有的六个大平台之一。

中美贸易摩擦直指我国在芯片领域的软肋。“‘缺芯’事件出现后,山东大学深感责任重大,应该在晶体材料领域为国家做出更大的贡献。”

科研成果要得到转化才能发挥作用,但这个渠道并不畅通。“一边是企业和政府对技术的渴望,另一边是教授们在实验室里忙碌”。樊丽明说,山东大学建立了技术转移中心,专门帮科研成果“找下家”,学校组成专业化的队伍铺路搭桥,2018年,山东大学的科研成果转化经费近1亿元。

集成资源,打造服务山东的“山大系”

樊丽明说,要发挥山大优势,集成各种资源,着力打造服务山东的“山大系”,这其中包括“校企系”“基础教育系”“齐鲁医学系”和“志愿者系”等。

如今在山东,总能看到山大学子的印记,在各行各业发挥着重要作用。对此樊丽明很有感触。“如我们山东大学的软件学院,就撑起了齐鲁软件园的一片天空。”樊丽明说,山大的校友群是一个很大的群体,要发挥山大优势,集成各种资源,着力打造服务山东的“山大系”。“很多山大校友对母校有很深的感情,他们在这里度过了最美好的青春岁月,我们搭建平台,提供服务,吸引山大校友回来创新创业。”

樊丽明介绍,山东大学积极开辟与兖矿集团、京博控股、水发集团、山东黄金、山钢集团、鲁信集团等行业龙头企业的对接合作,争取重点项目突破、重大额度资金支持,适时推动建立校企密切合作关系。积极深化与潍柴动力、玲珑集团、山东能源、山东高速、齐鲁交通、山东电力等单位的全方位合作,持续推进人员交流、科研攻关、人才培养等方面实质性合作。山大地纬、山大电力、山东奥太、山大华特、山大鸥玛等校属企业在各自领域也已成为服务山东发展的中流砥柱。在推进校企合作的同时,积极联手上海交大、上海财大、中国军事科学院等共同服务山东。

此外,山东大学的“齐鲁医学系”“基础教育系”“志愿者系”在各自的领域共同发挥着服务山东的作用。樊丽明说,山东大学倡导学生们“人人都是志愿者”。“学生要到社区去,到社会去,让济南的社区都要感受到山大的存在。”樊丽明说,比如学生们要给独居老人每周读报两至三次等,在这个过程中,培养学生的利他主义精神,与大学的思政课相结合,以“劳动”培养道德,在知行合一的同时,让山大人服务于山东。（陈玮 马云云）

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