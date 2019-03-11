校服不美观的问题 可以“马上就办”

一些事关国计民生的重大问题,确实有必要集思广益,审慎决策,但是像校服不够美观的问题在两会基本无异议。教育主管部门若无重大障碍,就应尽快落实,以实际行动作答复才是最好的答复。

两会期间,民革中央向全国政协提交了一份关于校服的集体提案。提案指出,目前各省份对校服管理的方式不同、效果迥异,有地区仍出现“劣质校服”“丑校服”,建议改进校服美感,帮助中小学生增强文化自信。

很多学生家长看到这个消息之后纷纷点赞,对提案表示支持,并对目前很多学校校服存在的质量差、舒适度差、价钱贵、款式丑等问题进行吐槽。这说明校服问题仍然是很多学生和家长的“痛点”。

民革中央的集体提案引用的最新调研数据显示,目前国内校服公众满意度低于30%。一些中小学片面强调规范统一,不重视校服舒适度和美感。结构松垮、样式丑陋的校服,不仅影响校服美学教育、引导认知等功能的发挥,还导致学生厌恶穿校服。应提升校服功能认识,改进校服美感与舒适度,从根本上解决校服“学生不爱穿、民众不满意”的问题。

事实胜于雄辩。对于这个提案,教育主管部门和学生家长应该不难达成校服需要改进的共识。早在2015年7月,教育部等四部委就联合发文,明确指出校服的式样影响学生的形象和气质养成,要求各地方相关部门确保校服品质,发挥校服育人和审美功能,保障广大中小学生健康成长。疑问则在于达成共识之后能否尽快实现落实。

校服进入全国两会代表委员参政议政的工作视野,已经不是第一次。2016年全国两会,多位代表委员表示,要根除校服乱象,需尽快规范校服市场,让校服产业更加公开透明,并强化家长委员会等监督力量的作用。2017年全国两会,代表委员再次发声,呼吁加快校服改革,重提校服企业的责任担当,代表委员的意见建议涉及改进校服款式、落实校服质量标准、加快校服保障等诸多方面。2018年全国两会,代表委员依然关注校服问题,从质量提升到校服美育,到发挥家委会作用,涉及与校服相关的话题也更加深入细致。

孩子教育无小事。校服关系到学生的健康和学习,需要代表委员持续关注,更需要职能部门提高解决问题的效率。一些事关国计民生的重大问题,确实有必要集思广益,审慎决策,但是像校服不够美观的问题在两会基本无异议。民革中央在集体提案中指出:在改进校服美感帮助中小学生增强文化自信的同时,应重点破除限价及“地方保护”,让更多学生和家长拥有选择“优质优价”校服的权利；同时,还需加强功能面料开发与校服款式设计,深化质量管理,斩断“劣质校服”流入校园的通道。这些内容,之前一些代表委员提到过,很多学生家长呼吁过,教育主管部门若无重大障碍,就应尽快落实,以实际行动作答复才是最好的答复。

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)