15岁高中生不慎摔下学校高低床 伤者负主责？

原标题：不慎摔下学校高低床，伤者负主责？

眼看就要迈入16岁的花季，人生却给小芳（化名）开了一个玩笑——从学校寝室高低床摔下，腰椎骨折，神经受伤，大小便失禁。10日，经过近2年的等待，小芳终于拿到了二审的判决：她承担55%的责任，学校承担45%责任。

深夜上厕所从上铺摔下

第二天才发现腰椎骨折

2年前，小芳进入蔡甸一所职教中学读高一。一天夜里，睡上铺的她想去上厕所，下床时不慎跌落，背部朝下重重地摔在地上。在室友帮助下，敷脚后，她在下铺同学的床铺上继续休息。第二天一大早，小芳向老师请假，去医院检查脚部受伤情况。中午从医院回来后，小芳仍然感觉全身很不舒服，班主任此时给小芳的妈妈打电话告知孩子受伤情况。

当天下午，在妈妈陪同下，小芳赶往一家公立医院。此时距离事故发生已经有15个小时。小芳被诊断为腰椎骨折，马尾神经压迫，全身多处软组织损伤。医生建议她休息三个月。

据了解，小芳就寝的双层床上铺床板是由两块木板拼接而成，且双层床没有安装扶手。同时，小芳所在的宿舍对应的楼道没有安装照明灯，寝室窗户也没有安装窗帘，为了遮光，该寝室的学生自行贴了窗纸。

“当时学校已经熄灯了，屋里没有一丝光亮，楼道也没有灯。”小芳称，夜里上厕所太着急，一脚踏空，以为过几天就好了，没想到竟然受伤这么严重。

两次住院花费十来万元

起诉学校要求巨额赔偿

小芳住院近一个月。第二年夏天，小芳因腰椎不适再次住院，一住又是十几天。小芳的妈妈说，前后两次住院花了十来万元，还被鉴定为伤残五级。事后，学校曾组织师生为小芳募捐善款共计1万多元，但对于小芳和家人提出的赔偿要求，学校均予以拒绝。

2017年，小芳将学校告上法庭，要求赔偿医疗费、营养费、伤残补助金等共计60余万元。法庭上，双方各执一词，辩论激烈。小芳及家人认为，学校寝室设备设施存在缺陷，事后也没有及时采取相应的救助措施，且日常没有进行必要的安全和自护自救教育，存在明显过错，理应承担责任。

校方则认为，小芳已经15岁，有一定判断力，自身存在明显的疏忽大意。事后，没有准确及时告知校方身体的受伤情况，才使得伤情加重。

质疑责任划分提起上诉

中院维持原判：小芳主责

一审中，法院认定小芳和学校之间是一种教育关系，学校对小芳负有教育、管理和保护的职责。本案中，校方和小芳均有过错。从事故责任划分来看，双方的过错和损害结果之间有密切的关系，但是小芳已经年满15周岁，属于限制行为能力人，应对伤情承担主要责任。因此，判决认定小芳的责任比例为55%，学校赔偿小芳各项费用20余万元。

对于该判决，小芳和家人都觉得十分委屈，遂向武汉市中院提起上诉。日前，二审判决维持原判，认为原判事实清楚，证据充分，责任划分合理，驳回了上诉请求。对于这样的判决，小芳满是不解。她告诉记者，准备和家人申请再审。

【法律要点】

学生在校受伤，学校要承担多大的责任？

答：《侵权责任法》第39条：限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害，学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的，应当承担责任。

学校募集的善款是否应从赔偿金里扣除？

答：通过组织在校师生捐款为原告募集善款，系学校履行保护未成年学生合法权益，积极救助伤病学生，助力其身心健康发展等职责，并非履行民事赔偿责任，故不应从其承担金额中扣除捐款金额。（耿珊珊）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)