副中心一所以“北京”为名的学校9月迎新生

原标题：副中心北京学校9月迎新生

北京通州，一所以“北京”为名的新学校，正在营造四合院般的老北京味道。记者近日从承建方北京建工获悉，副中心北京学校共享区与中学部工程破土动工。此前，北京学校小学部已经结构封顶，新的工程开工后，北京学校所有功能组团全部开工。

通州区务实路东侧、东小营路南侧、春宜路西侧，正在拔地而起的北京学校是继北京小学、北京中学、北京大学之后，北京第四所以“北京”命名的学校。

“北京学校采用多进院落式布局，既能看到现代化的建筑理念，又有浓浓的传统文化神韵。”承建方北京建工相关负责人介绍，北京学校总规划占地面积300亩，总建筑面积约20万平方米，由小学部、中学部、共享区三大功能组团构成。学校建成后，将肩负提升北京城市副中心基础教育质量重任，为周边居民子女提供优质完善的教育资源。

2018年8月，北京学校小学部率先开工。近日开工的是共享区和中学部，工程总建筑面积约15万平方米，由共享区、中学部及宿舍、食堂等附属用房组成。

设计方案显示，学校整体布局可以概括为“一轴、一心、三片区”：贯穿南北的主体轴线统领规划，中心位置布局中心广场，集中布置升旗广场、科创中心、艺术馆、风雨操场等功能，形成校园核心功能区。

详细来看，学校将设48个小学班、30个初中班、30个高中班，采取小学、初中、高中12年一贯学制。

同时，中学部参考了传统书院的布局，六栋楼位置如同九宫格，层层递进、密切联系。

除了教学功能外，北京学校里还有很多新功能。“共享区是北京学校功能布局的一大亮点。”北京学校校长刘小惠介绍，共享区将打造开放、共享的大型实验室和科技创新中心，助力学生探索自然奥秘。

记者获悉，学校还将设置艺术宫、体育馆、模拟联合国等功能空间，满足学生多样化发展需求，通过探索全新办学模式，引领北京城市副中心基础教育的高起点、高标准、高品质。

据了解，正在施工的北京学校小学部在建设者努力下，创造出了一个月完成钢结构施工、118天实现工程主体结构封顶的纪录。目前，小学部项目正在加速推进外立面、机电管线及设备安装施工，装饰装修作业也将协同推进，力保今年9月小学部如期开学的目标。（曹政）

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