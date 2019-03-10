首批“小龙虾学院”准毕业生已被“预定一空”

今年政府工作报告中指出：“加快发展现代职业教育，既有利于缓解当前就业压力，也是解决高技能人才短缺的战略之举。今年要大规模扩招100万人。”

全国人大代表、潜江市市长龚定荣看到这段内容后很振奋，他所在的潜江市有一个网红“小龙虾学院”，

是一个高职院校里面专门培养小龙虾技能人才的饮食文化学院。

今年首批“小龙虾学院”的学生即将毕业，而在校生还没毕业他们就被“预定一空”。在接受记者采访时龚定荣自信地说，

“小龙虾学院没有就不了业的！”他表示，今年会继续扩大“小龙虾学院”的招生规模，并且会扩充专业。

人才培养

“小龙虾学院”不是“闹着玩儿”

2017年，“小龙虾学院”第一次引起大家的关注。潜江市在当地的江汉艺术职业学校的饮食文化学院设置了小龙虾相关的市场营销、烹饪工艺与营养、餐饮管理三个专业，并纳入统招。当时这个消息一出，就引发了网友热议：“真的有小龙虾学院啊，不是山寨机构”“上课就是炒几斤小龙虾吃吧”“这是我梦想的学习方式”……

对于这一学院的设立，龚定荣说，学院的确是“认真严肃”不是“闹着玩儿”的。他告诉记者，“‘小龙虾学院’是个实实在在的饮食文化学院，培养的人才也是实实在在的人才。它是在产业发展基础上应运而生的一个学院。”

据龚定荣介绍，“小龙虾学院”的教学过程中还聘请了长江水科所的院士，“主要是指导教材编撰，这方面必须有权威来做指导。此外有60名教师组成的教学队伍，还有产业领域从实践到理论经验丰富的专家、国内知名烹饪大师等来授课。”

龚定荣指出，产业发展有各个方面的需求，比如种植养殖、餐饮加工等等。因此需要一大批青年人才，同时还要为将来产业发展培养领军人物。

“政府工作报告中提到要加快发展现代职业教育，我们很高兴、很振奋，当市场有需求的时候，高校办学的指导思想也要调整，更好地结合本地实际，培养更多人才进入农业产业、乡村振兴中。可以说是与政府工作报告形成了强烈共鸣。”龚定荣说：“今年‘小龙虾学院’计划再招200人，同时要把专业打造得更全，比如增加种植养殖中涉及的各个专业，小龙虾方向、虾稻共作方向等。”

就业市场

130人还没毕业就已被“预定一空 ”

“人才分很多种，有的人才能让卫星上天，但不一定能让小龙虾下锅。”龚定荣开玩笑地说。说这话的时候，龚定荣底气十足。他告诉记者，目前潜江的“小龙虾学院”有两个年级的在校生，一共130人左右，还没毕业就已经被“预定一空”了。 “小龙虾学院”实行的是两年制专科教育。也就是说，2017年入学的第一批学生今年就要毕业了，按说现在正是春招进行时，正是准毕业生们忙着找工作的时候，但供不应求的小龙虾相关技能人才早已经被大型餐饮企业、物流公司、交易市场等提前“抢走了”。

龚定荣还给出了一组数据。据不完全统计，在潜江小龙虾产业的就业人数为13万至15万，占到了当地劳动人口的一半以上。除了学历教育之外，“小龙虾学院”三年来还对6000多人进行了短期培训。培训三个月或半年，这些人才进入市场后很抢手，一般年薪都在12万元。有三年工作经验的厨师，每个月都是3万元至5万元的薪资待遇，非常受市场青睐。“小龙虾学院”的学生没有不能就业的，就业的没有低收入的。

龚定荣说，之所以有“高薪”，一方面与烹饪小龙虾是个技术活儿和体力活儿有关。一个大厨要顾及12口锅，用餐高峰期五六百张桌子、上千人就餐，同时运转，对大厨要求很高。另一方面也与产业发展市场人才短缺有关。 可见，针对产业发展培养人才的职业教育非常有必要性。

产业发展

让潜江名片做成国家级品牌

2010年5月，湖北潜江市被评定为“中国小龙虾之乡”。 而湖北潜江江汉油田一个叫做五七的小镇的“潜江油焖大虾”也因此闻名。谈到如何打响这一品牌，龚定荣介绍，起初它并不叫“潜江油焖大虾”，而是叫“五七油焖大虾”。创始人是一名下岗职工，后来越来越有名。“到了龙虾上市季，20公里的道路两旁都是‘五七油焖大虾’的产业链，市内市外的食客都慕名而来。”龚定荣说，市场发展到了一定程度，为了让消费者得到更好的产品，潜江市就整合打造了“潜江油焖大虾”的地方品牌。

龚定荣进一步指出，刚开始整个小龙虾产业是粗放自由的，后来政府引导加上各方参与，基本形成了完整的产业链。现在从养殖、生产、加工企业，再到科研、生态种养、冷链物流等可以说已经形成了规范。龚定荣一边回忆一边感慨，“从开始人们不认识、不参与，到后来家喻户晓全产业链的规模，一路走来也经历了不少坎坷。”

谈到未来“潜江油焖大虾”的发展，龚定荣说，下一步要做国家级品牌、向产业标准进军，让小龙虾产业与科技、教育、旅游等深度融合，把小龙虾从一个产业做成接二连三的大产业，往更高端的产业去做。

代表履职

希望建立国家级的小龙虾标准体系

龚定荣在潜江工作15年，对小龙虾各个环节都已非常熟悉。这次作为人大代表参加全国两会，龚定荣不忘为小龙虾“代言”，并希望建立国家级的小龙虾标准体系。他说，“目前小龙虾有18个标准，只有一个是国家级标准，剩下的都是省级标准。希望能完善国家级标准体系。”

有了小龙虾国家级标准后会给产业带来哪些好处呢？龚定荣说：“首先就是产业的可持续发展，举个简单的例子，通过常规繁育，会有小龙虾种群退化，这对产业来说是个灾难。所以，从种养开始，每个环节都应该有标准，比如水温、水深的标准等。”此外，龚定荣还建议，希望能在农业科技创新上加大对小龙虾选育繁育的资金支持，为地方“虾-稻产业”提供科学稳定的发展环境。（张小妹）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)