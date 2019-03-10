全国政协委员刘仲奎：各类人才计划应实行归口管理

“各类人才计划的设立应统一实行归口管理、分类评定，避免政出多门和重复支持。”两会期间，全国政协委员、西北师范大学校长刘仲奎提交了“关于统筹实施各类人才计划的建议”，着眼于多项人才计划分立可能给人才成长带来的影响。刘仲奎建议，由组织部门统筹各类人才计划的实施，建立人才计划管理信息系统，建立全国统一的人才计划申报平台，并且不以入选其他人才计划作为前置条件。

“千人计划”、“万人计划”、“四个一批”人才、“百人计划”、“长江学者”奖励计划、“百千万人才工程国家级人选”、“创新人才推进计划”……刘仲奎一口气列出了多项人才计划，他发现，目前全国各级各类的创新人才计划有近百个。

“这些人才计划的实施，为经济建设和社会发展吸引、培养及造就了各个领域的大批人才。人才资源的基础性作用初步发挥，人才效能明显提高，党管人才工作新格局基本形成。”同时，刘仲奎认为，人才计划主管部门各异、评选层级不同，学术头衔与科研资源、课题项目关联，将人才计划入选数量与项目评审、人才评价、机制评估片面挂钩，都是人才计划实施过程中亟须改进的地方。

刘仲奎建议，要对国家层面的课题及项目的评审、评估和评价指标进行必要的梳理调整，避免学术头衔与物质利益简单直接挂钩，避免将人才计划的入选数量作为项目评审、人才评价、机构评估的考核指标，回归人才计划的学术性、荣誉性。（记者 赵小雅 焦以璇 柴葳）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)