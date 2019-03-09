南京6中学生调研早教市场 “小小政协委员”被点赞

全国政协委员、中国书法家协会草书专委会副主任、南京艺术学院教授徐利明

今年的全国两会上，全国政协委员、中国书法家协会草书专委会副主任、南京艺术学院教授徐利明向大会提交了一份提案《关于规范早教机构管理体制的建议》。而这份提案的调研者，是南京市第一中学的6名“00后”中学生。孩子们完成这份调研，前后花费了6个月时间，从去年“全国青少年模拟政协活动”中脱颖而出。新华报业全媒体记者 张可 王雪瑞 文/摄

中学生模拟政协活动，接触社会调研走访半年做提案

“2018年我国出生人口1523万人，二孩出生占比达到50%。‘怎么养’成为人们关注的重要话题。而处于育龄阶段的80后、90后更重视孩子的早期教育。但目前早教行业并没有严格的准入机制，早教课程缺乏权威性指导，师资良莠不齐。”南京一中周翀璇同学告诉记者，他们关注到了早教行业存在的问题，通过调研分析撰写了报告和提案，针对问题提出了解决方案。

为了完成这份调研，周翀璇等6名“00后”中学生，先后花费了半年时间，通过搜集文献、组织学习等方式，充分了解了课题背景与相关知识，并通过街头问卷采访、走访早教机构等方式获取了许多有效反馈和信息，经过团队的反复修改和完善最终形成了这份提案。

周翀璇告诉记者，撰写报告的这一过程让她和她的社团成员们有了一种切实的社会参与感。“在这一过程中，我们从两耳不闻窗外事的高中生转变成了能够发现问题并提出解决方案的社会公民，对社会问题也有了更深的观察和思考。”

“通过这样的活动，能够推动中学生们关注社会问题，提升他们的思辨能力，增强他们的参与感和融入感，增强政治认同和理性精神，对学生们来说是一次非常有意义的经历。”南京一中模拟政协社团指导老师韦晶星说。

系统调查提建议，探究早教市场准入机制等问题

这些“小小政协委员们”发现，目前国内早教市场，存在无准入机制、无行业标准、师资力量良莠不齐、育人计划和设置缺乏权威性指导等问题。“根据现行法规，而经营性民办培训机构只需在工商行政部门登记注册，有资金即可开办，”周翀璇介绍，专业的早教师资，涉及学前教育学、儿童心理学、医学、脑科学、社会学等多门学科。

而我国至今没有任何法规对0到3岁婴幼儿师资水平作出规定，全国并没有对早教中心的教师进行统一的行业资格考核认证，也尚无任何大专院校或国家认可资质教育培训机构开设专门针对0-3岁婴幼儿早期教育的专业或岗位资格培训。

对于调查发现的种种问题，孩子们认为早教市场的发展应当遵循“以政府为引导，市场为主体，社会为补充，家庭为基础，社区为依托”的原则，并提出了明确早教机构的主管职能部门；与高校或研究机构建立合作机制；完善幼儿教师准入制度，提升教师的专业化水平；采取行业管理模式、鼓励社会资本参与等4条建议。

模拟政协活动已举行5年，每年都有学生提案上两会

记者了解到，类似南京一中孩子们的实践，中学生的提案登上全国两会的舞台已经有5年时间了。2014年至今，已经有200多所中学2000余名学生走进政协、了解政协。其实按照规定，政协委员们在两会上提交的提案可以是自己写的，也可以是其他人或者其他社会组织调研形成后，由委员代交。

全国政协委员、中国书法家协会草书专委会副主任、南京艺术学院教授徐利明告诉记者，当他拿到一中学生的调研报告时，“非常惊讶孩子们的专业，是非常标准的一份政协委员提案。我只修改了其中一些格式、标点以及部分表述。”徐利明认为，孩子们研究问题非常深入，特别是在建议中，提出早教行业的准入、运营、监管要达成“社会效益第一、经济效益第二的共识”，也是他对于早教行业问题的观点。“早教行业必须把公益性放在首位，否则就会出现偏差。”他认为，想着赚钱就不能进入早教行业，可以由政府鼓励有实力的大型企业，开办早教机构，作为其事业中一项公益性的业务。

名词解释：“模拟政协”

“模拟政协”全称为“全国青少年模拟政协活动”，是由中国致公党中央教育委员会指导、全国青少年模拟政协活动组委会主办的全国青少年创新实践活动。活动的核心是通过模拟人民政协的提案形成过程、同时模拟和体验人民政协的组织形式、议事规则以了解和体会中国特色的民主协商政治制度，旨在培养青少年的“四个自信”。（张可 王雪瑞）

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