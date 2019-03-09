学霸扎堆的浙大女篮去年获得了浙江省大学生女篮比赛冠军。

不在实验室就在篮球场

原来她们是这样的女博士

她们是篮球场上很特别的一个群体。

在实验室里，她们是导师的助手，研究的都是未知前沿科学。篮球场上，大部分身高不到1米7的她们，拿过浙江省大学生女篮比赛冠军。不久前本报《一支球队藏着6个博士 学霸扎堆的浙大女篮如此霸气》一文曾经引发了无数人对她们的关注。日前，记者联系到了其中的四名博士队员，听她们讲述自己的故事。

别的女生约逛街

她暑假回家约打球

“有训练的时候，去浙大紫金港校区训练。训练晚上6点半开始，到9点钟结束；没训练的日子，一整天都在实验室。早上8点半到，晚上9点左右结束。如果要做实验前的准备，就会弄得更晚。”

浙江大学信息与电子工程电子科技技术硕博连读的胡欣怡告诉记者，和队里的其他师姐相比，自己稍微好点，但是压力其实也挺大的，因为篮球训练课对她的实验连续性还是有影响的。

她目前的研究方向是太赫兹探测器，是非常前沿的项目。

“红外、紫外这些都是可见光波。红外紫外中间有一个波段，是毫米波，还有太赫兹波。要研究的太赫兹探测器，就是探测这个频段的波。”

胡欣怡科普说，太赫兹探测器研究目前还没有成熟的成果。人体发射的波段都是太赫兹频段，就是生物可以发射的频段。假设太赫兹探测器研究成功，把它送到宇宙去，能探测到这个波，也许说明除了地球人类之外，还有类人的外太空生命。

“这只是一种设想，实现还要很久。”

“到浙大后，打听学院里面有没有球队，我师姐给我发了一篇浙大女篮纳新的推文，就自己找过去了。”

胡欣怡是主动找到“组织”的，她去年年底参加了浙江省大学生女子篮球甲组联赛，帮助球队获得了冠军。

学业这么忙，怎么还抽空去打篮球呢？

“高考考了660多分，本科读的是西安电子科技大学。我从小就打球，本来读丽水中学的时候是篮球特长生，但是高三以普通生身份参加了高考。”

到了西安电子科技大学之后，喜欢篮球的胡欣怡发现了一个问题——周围基本没有女生打篮球，自己想要过过篮球瘾，不得不和男生一起打球。

“加入男生队伍不太好加，他们也不是很愿意，所以本科在学校的时候，篮球摸都很难摸到。”

胡欣怡告诉记者，那时候每年暑假回丽水，第一件事就是约人打球。

“人家女生约逛街的比较多，我约球局比较多。”

养鸡场一去就是两个月

去年瞒着导师打比赛

“接下来我不大会去球队打球了。”

联系到李冰（化名）的时候，她犹豫了好久才答应采访。

就读于浙江大学动物研究院，研究方向是动物营养与饲料科学的李冰今年博四（硕转博）了，马上就要面临毕业，论文压力不小。

“养猪的、养牛的、养鸡的，我们都这样调侃自己。”

李冰说，她们这个方向研究的都是常见的家禽家畜。比如猪、鸡、牛什么的。研究饲养这些家禽家畜的营养、饲料配方和添加剂。她目前研究的是鸡。

“研究雏鸡在不同的开食时间条件下，自身生长发育会产生怎样的差异。例如刚孵化的雏鸡要经过疫苗注射、分拣等工作，还要经历到养殖场的运输时间。目前养殖实践中雏鸡在出壳后要经过48小时以上的禁食时间，才能吃上饲料。如果我的研究结果能证明早一点开食比晚开食更有利于肉鸡的生长，这将对生产实践会有很大帮助，为其提供理论指导，意义重大。”

李冰告诉本报记者，她们实验室的养殖场在嘉兴，常见的情况是——到嘉兴实验一做就是两个月。

“一个生产周期下来，你要自己把鸡养大，根据不同的实验情况，设置实验对照组，然后在养殖过程中采样提取数据进行研究。”

李冰说，因为自己是硕转博的，博士阶段换了课题，因此学业时间比较紧。去年在浙大进行的浙江省大学生女篮甲组比赛，她是在导师不知道的情况下去参加的。

“我读硕士的时候，导师就知道我喜欢打篮球，他也没有反对过。转博以后，导师提醒过我几次，学业比较紧，篮球要少打了。我自己答应以后不打了，但是去年没忍住。”

说起这件事，李冰有点惴惴不安，感觉有点对不住自己的导师。

“球队不管是教练也好，队友也好，氛围还是很融洽。平常做实验或者在宿舍里面说说笑笑。但是你去了球场上，那种心情愉悦，是没法比的。当然，有时候也是一个释放压力的一个方式吧，我觉得。”

李冰说，后面真的没时间打球了。

和李冰情况类似的，还有浙大特种经济动物饲养博士三年级的吕如茵。

之前是浙大女篮主力的她现在很忙，偶尔才约一场球打一下，后面因为学业的问题，要从球队退役了。

吕如茵高中曾经代表学校参加了市里的篮球比赛。本科在南京农业大学代表校队拿过江苏省的冠军，后来在浙大加入了浙大女篮。

“去年曾经受伤过一次，当时伤到的地方涉及到半月板修复、韧带修复，和我专业的研究点就有点相关，因为我做的项目涉及到生物材料。”吕如茵笑着说。

研究地理信息系统的胡林舒

篮球是她保持身材的手段

“我研究的领域，和普通人关联最多的可能是导航系统。”

胡林舒在浙大读的专业是地图学与地理信息系统，她目前博士三年级。这个专业简称GIS，有时又称为“地学信息系统”，是一种特定的十分重要的空间信息系统，在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

她的专业和普通人最相关的内容就是在类似百度地图那样的电子地图里，做时空数据分析，导航系统就是GIS的一个重要的应用领域。

胡林舒是杭州余杭人，初中加入篮球队，一直到高中都是校队队员。学习成绩一直不错的她高考没选体育相关专业。

“要是我吃不胖，我也会犯懒，不运动了，吃了要胖，所以得去运动。合理运动总是对身体有好处的。”

胡林舒说，现在学业比较忙，篮球成为了保持身材的一种手段。基本保持一周参加一次训练的频率，选择周末固定时间去运动一下，运动的内容就是打篮球了。

身边很多女生都在减肥，不过对篮球感兴趣的女生不多，这让胡林舒显得有点另类。

“她们要是健身锻炼减肥的话，会选择撸铁、跑步那样的方式。我还是习惯去打打球。”胡林舒说。（高华生 曹林波）

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