门头沟山区校迎来名师送教

昨天天还没亮，门头沟小学特级教师刘文波就匆匆进深山，为斋堂中心小学的学生们上课，与该校教师分享教学经验。本学期起，门头沟区所有山区中小学都将陆续迎来名师送教。

平日被很多学校争抢的名师人才和少人关注的山区校被“绑定”，是门头沟教委本学期新推出的“名师送教”活动，目的是促进教育均衡发展。未来几年，每个学期每所门头沟山区内的中小学都会迎来至少一位学科名师。经过几年的送教活动，使山区校教学水平得到提升。

首轮送教名师包括中学地理特级教师李春旺、小学数学特级教师刘文波、中学生物特级教师刘玮等15名门头沟区特级教师和优秀骨干教师。他们均是门头沟区名师工作室的主持人，涵盖了中小幼各个学段和主要学科。区教委为名师们设定的目标是，每学期到山区学校送教6至8次。

名师送教并非只是换个地方上课。他们要根据山区校的需求制定送教计划，通过同课异构、听评课、教学研修、师徒结对等，发挥自身专业优势，促进山区学校学科教师的专业发展。

不仅名师进山，名师工作室的成员也会一起走进山区校。门头沟区教委相关负责人说：“经过调研发现，更多教师愿意面对面的交流和学习，所以我们希望更多名师可以走进山区，营造出良好的研究氛围，互相促进。”

通过“共享教师”，实现优化配置校际间师资的目的。示范性高中以及优质学校特级教师、优秀教师到其他学校兼课；临近偏远乡村学校优秀教师实行跨校任教兼课，这些都将逐步在门头沟区推广。“我们也会给名师所在的学校提‘要求’，比如适当减轻他们在本校内除了正常课业外的其他工作量，让他们有精力和时间去送教。如果学校不配合，区教委会出面协调。”门头沟区教委相关负责人说，山区校的校长和教师也有“考核标准”，检验他们是否积极主动利用好名师资源。

另外，为了吸引更多名师走进山区校。门头沟区将山区学校教学经历作为评定高级职称的必要条件。

学校间合作的绿色通道也在建立。该区通过手拉手学校捆绑发展带动山区教师提升业务水平。目前，门头沟区建立了18对手拉手学校，采用共同教研、互派师资、课程共享、学生交流等方式，强化优质校辐射带动作用，提升薄弱校的师资水平。

山区教师水平提高，更要让他们放心留在山区校。2017年，门头沟区率先完成乡村教师岗位生活补助发放工作，按照三类地区分档发放，提高了教师待遇，稳定了乡村学校教师队伍。上述负责人介绍，该区还优先保障乡村学校师资需求，为乡村学校招聘高学历人才；优先保障山区学校的编制使用，山区中小学教职工编制按照城市标准统一核定，制定一系列促进山区教育发展系列优惠政策。（记者 刘冕）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)