明确教师职责 下大力气为教师减负

【问计民生】

“现在教师负担很重，填表、考评、比赛、评估……各种与教育教学科研无关的事务性工作，让老师们疲于应付。”在今年1月的全国教育工作会议上，教育部党组书记、部长陈宝生一针见血，剑指当前中小学教师负担过重的问题。他强调，今年要把为教师减负作为一件大事来抓，“要把教师从‘表叔’‘表哥’中解脱出来”。

今年全国两会上，除了学生，代表委员们聚焦的减负对象又多了一个——教师。正如今年的政府工作报告中所言，努力办好人民满意的教育，托起明天的希望。作为托起少年儿童未来的坚实臂膀，当前教师的负担有多重？如何下大力气为教师减负，将时间和精力还给他们？

1.小小表格折射教师负担之重

谈起“填表”等繁重的事务性工作，河北省张家口市第一中学教师尤立增代表一口气就列举了很多种——“信息采集、考核、检查、职称、荣誉称号、班主任工作、教学工作、满意度调查等，都需要填写各式各样的表格。同时，还有许多临时加派的文字资料要撰写。”

尤立增代表分析，通过填写这些表格，可以定期总结教育教学、业务拓展以及师德提升等方面的工作成绩与不足，强化工作职责，利于学校及上级领导单位评估考核，出发点是好的，但表格的重复填写现象较为突出，甚至出现了追求形式化、“为填表而填表”的情况，给本该静心施教的老师们增加了负担。

民进中央副主席朱永新委员也认为，过多的评估和检查任务一定程度上影响了师生的教育教学活动。“为了做好迎接各类评估检查的工作，学校每次都需要组织教师填表格、写材料、做展板、换宣传栏、挂横幅、开会传达任务，却因此耗费了大量的人力、物力和财力”。

“教育工作与其他职业最大的不同是关注人的发展，通过教育对学生产生思维的启迪、思想的影响和灵魂的洗礼，这些内化、深层次的东西是无法通过表格或数据量化的，这也是教育的魅力所在。而大量的表格填写等非教学任务过多占用了老师们的时间和精力，会弱化教育的基本功能。”尤立增代表强调。

2.教师责任不等于“无限责任”

其实，“填表”只是教师负担过重的一个方面。

“教师看似上课时间短，实则教学工作本身就时间长、加班多。由于各地政府结构性编制补充政策较为滞后，学校教师人员普遍紧张，再加上教师工作有其特殊性，每天看似只上几节课，但其背后隐性的教学设计、课件制作、学具准备、作业批改、教研进修、学生管理、突发事件处置、家校联系等工作颇多，此外，班主任的工作也很繁杂。”重庆市九龙坡区谢家湾小学校长刘希娅代表说。

她坦言，当下，关注某公众号、转发文章、下载App、平台注册、学习答题，甚至包户扶贫等各类事务性工作，也占用了基层教师的许多时间和精力，“面对这类额外的非教学任务，教师们有苦难言”。

“当下，暑假期间开展防溺水工作，教师要承担巡检任务；班级里有留守儿童，教师还要当‘兼职父母’。这些工作以外，教师还被赋予了许多任务，个别地方甚至把走访贫困户、招商引资等工作也摊派给教师。”朱永新委员认为，教师的教育责任被混同于监护者的无限责任，也是造成教师负担重的原因之一。

刘希娅代表对此深有体会，“家庭、社会和学校本应各自承担教育功能，但许多本应由家庭或社会承担的教育责任也都由教师承担了。”她坦陈，教师教育和关爱学生理所应当，但如果把家庭和社会应承担的教育责任过多地压在教师身上，让教师疲于应付，对教师正常履行教育职责有害无益。

3.尽快启动立法明确教师权责

身为教师，本该静下心来研究教学、备课充电、提高专业化水平。让教师减轻负担、安心从教，代表委员有何良策？

刘希娅代表指出，目前，我国法律法规尚未对教师的具体工作量作出明确规定。她建议，各级地方政府可结合当地城市化进程、二孩政策、学校实际情况重新核定教师编制数，教育行政部门可根据教师工作性质，核算出量化的教师工作量标准。

朱永新委员则建议，尽快启动《学校法》立法工作，以法律形式明确学校、教师的责任、权利和义务，尤其要明确学校和教师的责任边界。同时，要尊重教育规律，清理非教学专项工作进校园项目。严禁侵占正常教学时间、学校德育活动时间、体育锻炼时间开展各类行政性工作，“具体来说，要设定各学校一年考核和活动的最高数量限制，超过数量学校有权拒绝”。此外，还应当力戒行政检查和督导评估中的形式主义作风，对学校开展的督导评估坚持随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

“中小学校要将教育学生和提升教师业务能力放在第一位，明确职能和分工，不能让与教学工作无关的事务性工作等增加教师负担。”尤立增代表建议，让行政的归行政，教学的归教学，“行政人员为了更好地完成工作，可以深入一线，加强调查研究，但与教学无关的事务性工作不应分派给一线教师，应由专门的部门和人员来承担。”（记者 晋浩天 邓晖）

(责编：张瑜(实习生)、熊旭)