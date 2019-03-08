意外伤害成儿童“隐形杀手” 建议家校普及相关技能

孩子突然吃进异物怎么办？如果选择“倒背法”倒背着孩子抖动其身体，不仅取不出异物，反而可能耽误救治的黄金时间。全国人大代表、郑州儿童医院(河南省儿童医院)院长周崇臣说，意外伤害已成为危害儿童生命的一大“隐形杀手”，建议从学校和家长两个层面加强防范意外伤害的相关技能培训和知识普及。

“加强儿童安全保障”“加强妇幼保健服务”……今年政府工作报告中的这些字眼引起周崇臣的注意。他说，加强安全保障、避免意外伤害，需要全社会共同努力。目前，儿童意外伤害已成为我国0-14岁儿童死亡的主要原因，占儿童死因总数的26.1%，而且这一数字还在以每年7%至10%的速度增加。

今年年初，一段“孩子被母亲倒背上电梯”的视频在朋友圈疯转，随之而来的是家长的疑问：异物进入气管，是用土法“倒背”还是拍打后背？

周崇臣说，遇到这种情况切忌“倒背”。当异物卡在喉部或大气道，出现严重呼吸困难、紫绀，可采取“海姆立克”急救法：对于3岁以内小孩，家长应一手捏住孩子颧骨两侧，手臂贴着孩子前胸，另一只手托住其后颈部，在背上拍1-5次；或坐位时在身后双臂环抱孩子，用掌或拳紧压脐上胸下部，动作迅猛，力使异物冲出气道。而当异物相对细小、患儿仅表现为阵发呛咳、呼吸困难相对较轻，则建议送往医院就诊。

溺水、烧烫伤、吸入性窒息、中毒、跌落伤……意外伤害缘何成为孩子的“隐形杀手”？

“究其原因，主要是由于儿童看护者安全防范意识淡薄，且没有掌握正确的处置方法。”周崇臣举例说，对于儿童突发心跳骤停，4至6分钟内是抢救的黄金时间。对于这一情况，欧美发达国家的急救普及率达30%至80%，而我国具备急救能力的第一目击者仅1%左右。

周崇臣建议，卫生健康部门应制定规范的常见病意外伤害宣传手册，为临床医生及儿童看护者提供相关知识，对预防与急救提供专业性指导；教育管理部门应将儿童意外伤害防治内容纳入各类学校的辅助课程，开展知识普及，同时加强相关师资培训和技能考核。(陈聪 宋晓东)

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