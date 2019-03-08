北京市将抽查中小学教学环境

昨天，在北京市通州区教师研修中心实验学校，卫监所工作人员正在与校方共同测量学生课桌面高度。 方非/摄

未来，北京市卫生监督机构将对本市中小学教室采光、照明及黑板、课桌椅设置情况进行随机抽查、记录并向社会公开。昨天，由北京市卫生计生监督机构发起的“开学第一课——近视防控普法宣传进校园”活动在全市同时举行。

近年来，我国儿童青少年近视率居高不下且不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重。2016-2017学年度，北京市各类学校学生视力不良检出率分别为：小学46.8%、初中78.0%、高中89.0%。

为降低儿童青少年近视发生率，北京市卫生和计划生育监督机构在全市发起了以“关爱眼睛，环境达标；防控近视，执法保障——卫生监督在行动”为主题的普法宣传活动，未来将积极向中小学校发放课桌椅型号对照表，普及《学校卫生工作条例》和采光照明等教学环境国家相关标准。

中小学校课桌椅型号对照表能方便学生快速找到符合自己身高的课桌椅型号。 记者看到，按照身高不同，学生课桌椅从0到10，被分为11个不同型号，每一个型号都有严格对应的课桌面高和课椅座面高。例如身高在113到127厘米的学生，其适合的课桌椅型号为9号，桌面高为520毫米，课椅座面高为290毫米。

而学校卫生相关国家标准规定：单侧采光的教室光线应从学生座位左侧射入，双侧采光的教室主采光窗应设在左侧；教室照明配备40瓦荧光灯9盏以上；灯具距桌面的悬挂高度为1.7至1.9米；黑板照明应设2盏40瓦荧光灯，并配有灯罩；黑板尺寸小学≥1m×3.6m，中学≥1m×4.0m；教室前排课桌前缘与黑板应有2米以上距离……

为保护青少年视力，北京市卫生和计划生育监督所还专门制定了“落实八部委《综合防控儿童青少年近视实施方案》的工作方案”。今年，各级卫生计生监督机构将以“双随机”的方式开展中小学校的教学环境监督抽检工作，并按要求对检查情况予以记录并公布，具体抽检项目包括：课桌椅、教室采光、照明、黑板等。

“每学期初，学校要根据学生的身高调整课桌椅高度，每个班级至少要设置两种型号的课桌椅，学生课桌椅分配符合率要大于等于80%。” 北京市卫生和计划生育监督所学校卫生科科长张宇介绍。

记者了解到，目前本市约有1800余所中小学校，今后各级卫生监督机构将按照《学校卫生工作条例》《国家学校体育卫生条件试行基本标准》《中小学校教室采光和照明卫生标准》《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》等相关法规及国家标准要求，对中小学教室的采光照明等教学环境进行监督抽检，并由疾控机构或取得CMA资质认证的第三方检测机构出具检测报告，判定学校的教学环境是否符合要求。

“监督检查中发现学校教学环境存在问题的，我们会及时报告所属卫生健康行政部门，并通过卫生健康行政部门及时通报同级教育行政部门，促进问题得到及时有效解决。如果违反国家强制标准的，我们会严格依法给予警告处罚并责令改正。”张宇说。

据了解，各区卫生计生委要统筹协调疾控机构开展监督抽检工作，建立长效机制，将监督部门监督抽检工作与疾控机构承担的法定学校卫生检测职责及任务有效结合，实现数据对接。疾控机构不具备相应检测能力的，可由辖区卫计委牵头组织第三方检测机构承担检测任务。北京市卫生和计划生育监督所将对全市儿童青少年近视防控工作进行指导和督导，同时还将积极支持并配合组建全市儿童青少年近视防治和视力健康防治专家组。（刘欢）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)