职业教育需要有学位,更需要有地位

今年两会,全国政协委员、北京理工大学人文与社会科学学院院长李健建议国家增设高职大专学生副学士学位。他认为,我国高等职业教育迅速发展,高职教育招生规模已经占到整个普通本专科招生数的一半以上,高职教育专门的学位制度却一直未能建立起来,这严重阻碍了我国技能人才培养的质量提升和体系建设。

我国的高等教育学位体系是相对完整的,有博士、硕士、学士,但高等职业教育没有学位,导致技术技能型人才上升通道狭窄。职业教育成为了“断头路”,这种体制上的不足,让上职业院校沦为学生考不上高中和本科的“无奈之举”,这严重影响了职业教育的生源质量和人才培养。从这个角度来说,李委员的建议切实对准了如今职业教育的“痛点”。

当然,我们也必须认识到,如果只授予一个副学士学位,对职业教育学生所起激励作用很有限。按照李委员的建议,增设副学士学位后,会形成“副学士－学士－硕士－博士”四个层级。这个设置可以有多种解读,如“副学士”在学位中处于最底层,有低学历教育学位一等的味道。而如今,就连普通本科院校的学士学位,对学生都起不到多大激励作用,何况高职院校颁发的“副学士”学位呢?无怪乎有网友评论道:“这一学位谁要啊?”

更何况,高职毕业生身价高不高,在于其有无真学识,是否符合用人单位需求,不会因为有了“副学士”学位,其身价就会随之增加。“打铁还需自身硬”,职业院校若不下功夫提升学生学识和动手能力,即使有“副学士”学位包装,那最终也会无济于事。

如此看来,让高职毕业生真正拥有光明的就业前景和发展前景,有优越的福利待遇,显然仅靠学校一方设立一个“副学士”学位远不能实现。必须多管齐下,由国家出面加快发展现代职业教育,大胆进行职业教育改革。社会也要扭转对职业教育的偏见,真正消除“学历高消费”,让高质量的职业教育成为国家实业兴盛的人力资源根基。

当然,必须承认的是,一种教育生态的改变,一个社会认知的改变,本身就不是一朝一夕的事,这就决定了职业教育的发展非一日之功。值得欣喜的是,加快发展职业教育已经成为社会各界的共识,特别是今年的政府工作报告提出,高职院校要大规模扩招100万人。这体现了国家层面对高等职业教育的重视,也为职业教育迎来“春天”提供了契机。

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