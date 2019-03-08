金华众多小学开展“学雷锋”活动 传承雷锋精神

原标题：不忘优良传统 传承雷锋精神

3月5日，第56个学雷锋纪念日悄然而至。伴随春天的气息，金华市各个小学在这特殊的日子进行着有意义的事情。

参观雷锋文化博物馆

争做“小雷锋”

一个故事串联一段往事，牵出几许好事，撒下一颗颗向上、向善的种子。3月5日，金华市湖海塘小学班级优秀雷锋代表赴雷锋文化博物馆学习。看着老旧的书籍、照片、物件，孩子们还近距离聆听曹荣安爷爷讲述雷锋故事，将最本质的雷锋精神传至内心。

此外，学校各班还开展了雷锋主题观影活动，通过观影深入了解雷锋精神的具体表现，而影片中一句句质朴的话语，敲击孩子们的心扉。在后续的班队讨论环节，孩子们各抒己见，深入挖掘雷锋精神，寻找雷锋精神新时代的内涵，争当新时代的雷锋。

学雷锋从身边做起。一、二年级的小朋友们争做“家庭小雷锋”帮助家人做一件好事。抹桌子、洗碗筷、擦玻璃、做一道味美佳肴......这些满满的正能量让大家都感觉暖暖的。三、四年级则争做“社区小雷锋”，由小家进大家，走进社区，传播温暖，成为美化社区的先锋：打扫楼道、清理牛皮癣、捡垃圾……正如雷锋所说，为大家服务是一件无比快乐的事情！

走进文化礼堂 给老人送温暖

3月4日，金华市婺城区虹路小学的孩子们在走进金华市白龙桥镇王路荡村文化礼堂，为老人们献上精心准备的《蜗牛与黄鹂鸟》《低碳贝贝》《满江红》《森林大会》等节目以及满含浓浓情意的手工贺卡。

他们踏着欢快的步伐，挥洒魅力，绽放风采；他们带着饱满的情感，将一句句古今中外经典诗词朗诵得感人肺腑；他们述说着心中的喜悦，将课本剧搬上舞台精彩演绎。一张写满关怀的祝福贺卡是孩子们的一份小心愿，当贺卡递到老人手中时，孩子们不忘拉着老人的手讲自己的故事，而这也是在传承敬老爱老优良的传统美德。

除了孩子们的精彩表演外，王路荡村舞蹈队也带来了《中国美》的舞蹈，铿锵的舞姿昂扬着神采。那一刻是属于孩子和老人的无声流动，更是学校和乡村社会的交互，校村联谊其乐融融。学习雷锋为人民服务、无私奉献的精神，虹路小学的孩子们就是这样携起手来，一起尊老、爱老、敬老。

“学雷锋”月正式启动

将雷锋精神落到实处

“学习雷峰永远不会过时，因为这是一种高尚的品格。”面对弘扬雷锋精神，金华市站前小学校长施益新说。

今年，站前小学将进行“学雷锋”月。3月5日，由于天气缘故，学校在教室里举办“雷锋月”启动仪式，以广播形式向全校学生介绍雷锋及其生平经历，号召大家学习。接下来，学校还会有个画展，用图文的形式让学生进一步了解雷锋。3月8日，学校五、六年级的学生参加曹荣光先生讲座，全校班级还将进行“感恩小雷锋”主题班队课，孩子们将学唱雷锋歌曲、说说身边的活雷锋......老师们也将引导孩子用实践行动去体现学雷锋口号，号召大家趁双休日、假期在家的时候做好事，届时每个班级会有一个优秀事迹展示出来供全校师生学习。将“学雷锋”做实，等天气好转，学校将举办“跳蚤市场”活动，全校师生会将自己的物品拿出来义卖，并将收获的钱统一送到红十字会，捐献给有需要的地方。

另外，施校长表示学雷锋纪念日也是学生学习文化、传承文化的特殊课堂。“学习雷锋是是弘扬社会主义核心价值观的具体表现，同时也需要学校、社会共同努力去传承，让它代代相传。”

传承雷锋精神 谱写创文新篇

同样启动2019年“学雷锋月”活动的还有金华市东苑小学。3月5日，东苑小学全体师生共同高唱一曲永存时代气息的《学习雷锋好榜样》，从歌声中感受如何实实在在从身边的小事做起，时刻践行雷锋精神。

雷锋是一个时代的符号，是一面旗帜。启动仪式中，辅导员给各中队授学雷锋中队旗。队旗色彩缤纷，红橙黄绿青蓝紫，代表七彩少年用蓬勃的朝气高举队旗，加入这个温暖的助人为乐无私奉献的学雷锋组织。

据了解，东苑小学“学雷锋月”活动分三个阶段，分别为宣传启动仪式，观看一部雷锋主题电影、学唱一首《学习雷锋好榜样》歌曲、开展一次雷锋事迹展；每个周末的活动阶段，由各中队自行组织队员开展“学雷锋”实践活动；活动总结阶段，届时学校组织三到五年级的“学雷锋，我行动”的演讲比赛，并表彰学雷锋优秀中队。（徐璐）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)