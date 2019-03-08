现场：教育部部长向政协教育界别委员们“报账”

3月7日下午，教育部部长陈宝生参加政协教育界别联组会。（林露 摄）

人民网北京3月7日电 （记者 林露）“近三年的3月6日或7日，都被我视为一个盛大的节日。因为，我可以在政协教育界别联组会上享受一次精神大餐。今天，教育部的部领导都来政协听建议了。” 3月7日下午，教育部部长陈宝生参加政协教育界别联组会。

去年，陈宝生参加联组会时定了一个“规矩”：听完建议不算完，还要再回来“报账”。“今天，我给大家‘报账’来了。”现场掌声响了起来。

陈宝生一上来就主动给在场的委员报了“总账”：“去年教育部承担办理委员提案810件，占委员提案总数的17.5%，其中一部分已经转化为决策方案开始实施，一部分正在转化之中，还有一部分正在进行研究。”

报完总帐，教育部部长又紧接着报具体的“账目”：“去年3月6日下午，有12位教育界别的委员对教育工作提出了具体建议，我们不同程度地吸收到了2018年教育工作的政策、决策和改革方案当中。”

3月7日下午，教育部部长陈宝生参加政协教育界别联组会，与委员们面对面交流。（林露 摄）

陈宝生首先提及的是何延政委员的建议。“何延政委员提出加强贫困山区教师队伍建设。我们吸收代表委员们的意见建议进行研判，去年5月份以国务院办公厅名义印发《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》，在教师待遇、教师培训、办学条件、周转房建设、师资补充等方面做了安排。”

“吴智深委员提出加强生态文明教育。在课程设置、社会实践、校园活动等环节，我们加强了生态文明教育内容的融入。”

“赵跃宇委员提出大学办学重点应回归人才培养。去年召开了新时代全国高等学校本科教育工作会议，提出新时代高等教育改革发展回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想的基本遵循。”

“为了保证素质教育落地，去年采取治本治标相结合的办法，对校外培训发出史上最严减负令，开展了专项整治，全国共摸排校外培训机构40多万所，已整改20多万所。”

……

部长现场“报账”，得到回复的委员有的用眼神回应，有的挥手示意，还有在对回复进行记录。

学前教育、高中教育、高等教育、老年教育、军事职业教育、国防教育……今年的联组会议现场，12位委员积极为教育改革与发展建言献策，谈问题给建议。

“今天各位委员的建议，有一部分我们已经开始做了，有的马上要做，还有个别新课题。我们都会带回去认真研究，明年再来向各位‘报账’。”陈宝生不间断地谈了46分钟，句句都饱含着他对教育的深思和深情。