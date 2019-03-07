武汉老师和苏炳添一起出镜“追梦”

3月4日，《人民日报》新闻客户端报道《过得很充实，走得很坚定》中，武钢三中历史老师邓颂出镜，作为追梦人代表，和著名运动员苏炳添等人一起讲述自己一年的奔跑之路。

记者在视频报道中看到，亚洲飞人苏炳添说他2018年参加了13场比赛，获得7个冠军，合肥一位快递员说一年收派4万多件快递，武汉老师邓颂说她批改了两三千份试卷……各种职业的代表讲述自己一年的奔跑之路。

记者在武钢三中见到邓颂，她说她每天都充实而快乐地工作，遗憾是没能多陪陪自己80岁的父母和一天天长大的孩子。多年来，最让邓颂欣慰的是学生和家长的认可。2010届学生集体为她庆生，变戏法似地开关教室灯，营造出惊喜而浪漫的氛围；2013届学生何居东因为她精彩的讲课，填报了南开大学历史系，后来保送中国社科院硕博连读。

“60后”的邓颂是个爱较真的人，2007年，她临危受命接手一个高三班，学生跟她不熟悉、配合度不高，四十多人的班级竟然连续几天都有十多人迟到。多次提醒无果后，邓颂终于爆发了：“兵熊熊一个，将熊熊一窝！我从来不是熊将，你们也别想当熊兵！”天崩地裂的怒火引来了巡视校长的关注，也骂醒了自由散漫的学生。那一届高考，一大批同学考入了中国人民大学、武汉大学等知名高校。

今年元旦恰逢高三的元月联考和二月调考，有些班主任建议取消联欢，以免影响学生的复习备考。邓颂却力排众议，在校领导的支持下联系了青山区最好的活动场所——工人剧院，布置了美轮美奂的舞台，租了最好的音响，精心为孩子们准备高中生活里最后一次集体联欢。当那些充满青春气息的节目点燃现场气氛的时候，邓颂却因为过度劳累引发腰椎间盘突出的老毛病，躺在家里一动不能动。（郭丽霞）

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