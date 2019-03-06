高中生因游戏与父母争执多

中国青少年研究中心近日发布“中小学生网络游戏认知与态度的研究”调查报告，结果显示：因为网络游戏，近四成中小学生曾与父母发生过争执，其中，高中生比例最高。

此次调查对象为小学四年级到高中三年级的在校生，他们来自北京、广州、合肥、成都、宝鸡和辽阳6个城市，有效问卷共有3202份。

手机成为游戏设备首选

随着移动互联网的发展，游戏设备日趋丰富。传统的以游戏机为代表的电子游戏设备日益被手机、电脑、平板等新型游戏设备取代。

调查显示，近九成学生（88.5%）通过手机玩网络游戏，其次是电脑（49.3%）、平板（30.4%）。现在仍用掌上游戏机玩游戏的人数仅为5.8%。手机由于其携带的便捷性和功能的多样性已经成为中小学生玩网络游戏的新宠。

高三学生最易与父母冲突

数据表明，有38.9%的中小学生因玩网络游戏与父母发生过争执。其中，高中生比例最高，其次是初中生，最少的是小学生。

高三学生与父母发生争执的比例达到52%，小学五年级比例为21%。这可能是因为小学生的独立人格仍未健全，很多事情听从父母的安排，即使父母限制其玩网络游戏也较少与父母产生冲突，而高中生由于人格已经完全独立，形成了一套自己独特的行为处事原则，如果父母对他们玩网络游戏的行为提出异议，很可能引发其不满而产生冲突。

沉迷游戏源于家庭忽视和专制

根据父母对孩子的教育行为差异，家庭教养模式分为四种类型，即民主型、溺爱型、忽视型和专制型。

结合此次调查数据，研究人员发现，沉迷网络游戏的孩子多来自忽视型和专制型家庭。也就是说，父母对孩子越冷漠，或者对孩子控制越严，越易导致孩子养成沉迷网络游戏的习惯。反之，父母与孩子的亲密度越高，越关爱孩子，孩子越不会沉迷于网络游戏。

此次调查还有一个发现，那就是有数据表明，学习成绩处于上层的学生在学前及小学阶段开始玩网络游戏的比例为82.6%；其次是学习成绩中上层的学生，比例为81.4%；而成绩下层的学生在学前及小学阶段开始接触网络游戏的比例合计为73.3%。

中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳分析，这或许与学生的家庭经济状况等有关，这些孩子可能更有条件较早接触到数字设备。（筱叶）

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