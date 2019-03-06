今年的政府工作报告中，“互联网+”再次成为“热词”。报告提出要加快在各行业各领域推进“互联网+”战略，并提出了“互联网+监管”、“互联网+督查”以及“互联网+教育”等新概念。

记者注意到，“互联网+”并不是今年政府工作报告的新提法，“互联网+”战略在过去4年的政府工作报告中屡有提及。

回顾2018年的工作，“互联网+”的模式已经在不少领域进行了推进落实。政府工作报告提出，在深化供给侧结构性改革方面，全面推进“互联网+”，运用新技术新模式改造传统产业；而在简政减税减费方面，报告提出，深化“互联网+政务服务”，各地探索推广一批有特色的改革举措，企业和群众办事便利度不断提高。

今年的政府工作报告进一步提出，将加快在各行业各领域推进“互联网+”，促进新兴产业加快发展。将深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。坚持包容审慎监管，支持新业态新模式发展，促进平台经济、共享经济健康成长。

互联网+教育

发展更加公平更有质量的教育。推进城乡义务教育一体化发展，加快改善乡村学校办学条件，抓紧解决城镇学校“大班额”问题，保障进城务工人员随迁子女教育，发展“互联网+教育”，促进优质资源共享。

有助于推进教育公平

记者注意到，在一些教育水平较低的区域和学校，近年来兴起了一批与优质校结对子的“直播班”，课堂上学生们对着投影屏幕观看“名校”教师讲课的实时直播，通过一段时间的发展，“直播班”的应试成绩得到了明显提升。不过，公众对于此类“直播班”也存在着太过于急功近利、追求成绩提升的质疑。

对此，中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，我国目前的“互联网+教育”发展水平还处于初级阶段，相对于互联网的普及水平而言，仍具有较大的提升空间。

储朝晖认为，“互联网+教育”对推进教育公平能起到一定的积极作用，不过发展“互联网+教育”还必须综合考虑“应试教育”与“素质教育”这两方面的内容，“从教育主管部门到学校，互联网在教学中还只是一种手段，在学校学习到的人际交往等其他方面的知识，这些是互联网不能代替的。”储朝晖表示。

此外，他建议，发展“互联网+教育”需要这两个领域的工作者的深入融合，“利用互联网办教育，必须要分清楚办教育的意义，否则就会造成伤害。”

互联网+监管

推进“双随机、一公开”跨部门联合监管，推行信用监管和“互联网+监管”改革，优化环保、消防、税务、市场监管等执法方式，对违法者依法严惩、对守法者无事不扰。

文化、金融市场应用前景乐观

记者注意到，去年10月22日的国务院常务会议，部署了进一步推动优化营商环境政策落实的相关行动，确定建设国家“互联网+监管”系统，促进政府监管规范化精准化智能化。会议决定，依托国家政务服务平台建设“互联网+监管”系统，强化对地方和部门监管工作的监督，实现对监管的“监管”，并通过归集共享各类相关数据，及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。会议要求加强工程推进统筹协调，确保今年9月底前与国家政务服务平台同步上线运行。

“监管本身是对市场的一种引导和纠正。”昨日，一位行政管理领域的专家接受记者采访时表示，“互联网+监管”已经是大势所趋，尤其是在文化市场、金融市场上“互联网+监管”的手段已经广泛使用，前景比较乐观。

“相较于在线下利用巡查、发证、处罚等传统的政策工具进行的监管，利用互联网则可以更好地提高监管的效能。”他告诉记者，目前“互联网+监管”手段已经在产品流通追溯体系上进行了使用，另外通过大数据的收集也可以让监管部门的行动更加精确。

不过这位专家坦言，“互联网+监管”在带来诸多益处的同时，也面临着不少新的挑战，“不能把互联网当作管控市场的工具，我们的初衷应该是更好地服务市场而非限制市场，应该让企业从‘互联网+监管’中感受到更多的便利性，激发市场活力。”同时，一线监管、执法人员的理念和工作方式必须要与“互联网+”的变化相适应。

此外，由于“互联网+监管”对网络技术有依赖，“互联网+监管”一旦出现问题，会引发上下游连锁的“系统病”，监管部门必须要加强对重大系统性风险的防控。

互联网+督查

衡量政绩最终是看结果。各级政府要坚决反对和整治一切形式主义、官僚主义，让干部从文山会海、迎评迎检、材料报表中解脱出来，把精力用在解决实际问题上。压减和规范督查检查考核事项，实施“互联网+督查”。

有利于科技与督查的有机结合

环保专家彭应登认为，今年政府工作报告提出，要压减和规范督查检查考核事项，实施“互联网+督查”，提高了督查的效率，也顺应了国家加强人工智能和互联网发展的要求。

彭应登说，之前各种督查的方式，更多以人力为主，效率不高。另外，督查中人为主观的因素颇多，也一定程度上影响了督查效果。其次，“互联网+督查”也顺应了国家发展人工智能和互联网、发展高科技的要求，有利于科技与督查的有机结合，也有利于提高督查效率，保持督查成果。

记者注意到，为了让环保督查实现高效，此前，生态环境部水生态环境司推动“互联网+督查”，提高督查针对性、科学性、时效性。除了运用遥感等“天眼”监控手段、地面巡测及探索试用无人机和水下探测仪等科技手段，精准发现水环境污染问题，还在行动中灵活运用手机APP开展督查。

据悉，第一个是公众调APP，就是公众满意度调查。第二个是水质监测APP，录入水质数据。第三个是督查和巡查APP，各种证明材料的采集，包括文件和现场巡河的内容，如整治方案，工程可研设计等证明材料，工程现场状况等。这3个APP是结合在一起数据互通的，APP中设置的内容都是每个督查组必须要填的。通过这3个APP实现了证明材料采集的统一和证据链的闭合。

同时，为了提高准确率，每条河精准定位后反馈意见时每个选项和描述都不能遗漏，否则无法完成提交。

政府工作报告连提5年“互联网+”

2015年

首次提及“互联网+”战略

制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

2016年

落实“互联网+”行动计划

提出制定实施创新驱动发展战略纲要和意见。使创新驱动发展战略持续推进，互联网与各行业加速融合，新兴产业快速增长。

大力推行“互联网+政务服务”。

发挥“互联网+”集众智汇众力的乘数效应。

2017年

对“互联网+”模式进行了扩充

在政府事务领域，全面推行“双随机、一公开”，推进“互联网+政务服务”。

在创新创业方面，提出要深入推进“互联网+”行动和国家大数据战略。

2018年

“互联网+”模式进一步完善

深入推进“互联网+农业”，多渠道增加农民收入，促进农村一二三产业融合发展。

加强全方位公共就业服务，大规模开展职业技能培训，运用“互联网+”发展新就业形态。

2019年

全面推进“互联网+”

深化“互联网+政务服务”，各地探索推广一批有特色的改革举措。

深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。（裴剑飞 邓琦）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)