杨扬委员：重视中学大学体育赛事建设

4日，全国政协十三届二次会议进行小组讨论。全国政协委员、我国冬奥会首金得主杨扬表示，近年来青少年儿童体育教育取得了长足进步，但目前学校体育普遍存在重小学、轻中学，中学以上校园联赛体系缺乏或不足的虎头蛇尾现象，建议重视中学和大学体育赛事建设，完善学校体育发展。

“近些年，体育的教育价值逐渐受到了社会和很多家长的认可，通过社会培训机构或学校体育社团，参与各类运动项目的孩子数量也大幅增长，各类体育项目校园联赛不断涌现、规模迅猛扩大。”杨扬说。

在2022年北京冬奥会的大背景下，杨扬说上海在冰雪运动进校园方面有许多成功经验，值得在全国推广。

但她同时指出，如今我国大部分体育项目的中小学校园联赛，参与的学校和学生还是以小学为主，到了初中和高中，无论赛事数量、参赛队伍、参赛人数都呈现断崖式下降。这导致大量已经在小学阶段培养了运动兴趣和特长的孩子升入初中后，不得不放弃自己的爱好，中断训练和比赛，从而造成我国青少年体育培训体系出现严重“断层”。不仅会让前期的投入功亏一篑，更会对体育运动普及、竞技体育后备人才梯队建设、校园体育文化营造、学生素质教育造成潜在负面影响。

杨扬建议，中学和大学应与小学衔接，建立健全各类体育项目社团、校队和各类体育项目联赛制度与体系；规划并贯通从小学、初中、高中、高校四级联赛一条龙竞赛体制，打造完整的青少年体育训练体系；将体育社团、校队和联赛体系建设纳入教育部门相关考核指标，并投入经费予以保障（姬烨）

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