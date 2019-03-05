杭州小学生设计多个理财方案 哪种方式最划算？

原标题：10000元存银行，怎样利息最高

同学们设计的理财方案，很用心。

刚刚落幕的第六届新少年作文大赛上，杭州五年级小学生马思齐获得特等奖，用500字挣了10000元。假如你有这10000元，会如何理财？记者的第一反应是：存银行。可是存哪家银行，存多久合适呢？除此之外，还有别的理财方式吗？

当然有。杭州市和睦小学一群六年级小学生想到了，而且一人一个版本。上周末，该校六（2）班的数学作业“我的理财我做主”，就是根据各银行利率，设计一份合适的理财方案，比较特别的一点是：没有现成数据，学生自己调查最新利率、有哪些理财方式，结合风险、收益等实际情况比较分析，总结最合适的方案。

从昨天上交的作业看，现在的孩子个个都是隐藏的理财小能手。

数学不光是计算

得解决生活问题

小学生们不光提到储蓄，还想到了余额宝、黄金定投等课本上没讲到的投资方式——

四大银行官网利率都一样，还是杭州银行利息最高。

余额宝和货币基金，保证本金的安全，比银行的定期存款高。

黄金定投长期复利比较可观，可以兑换实物黄金，还可以抵御风险。

……

不少学生的分析很有趣，其中一位小朋友大概对股票颇有心得：“如果你觉得上述理财（银行、国债）不够刺激，不能达到预期收益，也可以尝试做股票。一万块钱当个小散户，可学的东西很多，除了投资技巧，还有心理素质。股市是疯狂的游戏，能一天收益10%，也能一天亏损10%。”

布置这项作业的是学校副校长、数学任课老师胡胜平。她告诉记者，最近正在上“百分比”单元，刚学到“利率”的知识点。“过完年孩子们拿到压岁钱，我就想趁这个机会，教孩子合理理财，让他们初步树立正确理财观。”

“数学不光是计算，还要解决生活中的问题。”这是胡老师布置作业的主要理由，“比如我们学了‘折扣’，以后就可以在买衣服时帮爸爸妈妈挑选，看买哪件衣服最划算。”

考虑到课本里有关银行利率的数据都是多年以前的，胡老师决定让学生自己调查最新利率。“结合实际情况，分析哪种理财方式更适合自己，到底是活期还是定期，股票还是黄金定投，选择高收益高风险，还是低收益低风险……”

一万元存三年

哪种方式最划算

胡老师说，这次不少学生的作业出乎她的意料。以前做题时，小朋友都不会思考这些生活中的知识，计算完就结束。但这次有学生专门调查国债，做了详细了解。还有学生把余额宝、黄金定投也调查了一番，非常贴合生活。

哪怕单纯了解银行利率，孩子们也是将各家银行的活期、三个月、半年、一年、二年等不同存款期限利率，统统查了个遍，并制成图表进行对比，一目了然。

调查银行利率时，四大银行和学校附近的杭州银行是方案中的“常客”，有学生还想到了三年分开存的储蓄方式，以获得更高的利息。

例如，该班的陈同学对10000元，存三年的理财计划，设计了五种方案：

第一种，平安银行活期三年。

第二种，中国工商银行存一年，取出后本息再存第二年，第二年拿到的本息再存第三年。

第三种，工商银行存三年。

第四种，工商银行先存一年，一年后本息再存两年。

第五种，工商银行先存两年，两年后本息再存一年。

记者算了下，按小陈的方案，最优方案是第五种，本息共11233.75元。

还有学生的理财设计充满了人文关怀，“有一名同学非常细心温暖，给奶奶设计理财方案时，还考虑到老年人腿脚不便，记性不好，所以否定了三月期和短期。”胡老师夸赞。

作业中也有一些小错误，比如计算不准确、没加百分号等等，同学们调查银行的利率数据也有小小的出入。讲解作业时，胡老师做了调查，发现许多学生用的是2015年央行发布的利率数据，也是网上最常见的版本。

“最新、最准的利率其实在银行实地，但班里只有一个学生是去银行拍来的数据。”

不过，即使是去了现场，也还会出小差错。六（2）班的冯同学完成作业时，意识到网上的数据不准，决定直接去楼下的两家银行调查。因为刚做完腿部手术，跑腿拍照的活只能由爸爸代劳，最后拍到的数据，利率高达百分之四。“我当时拍的是理财产品的利率。”负责拍照的冯爸爸哭笑不得，“还是应该由孩子自己来，不然容易出错。我觉得这个作业挺有用的，学数学的同时，还能让孩子了解理财，以后应该多让孩子实地看看，了解银行理财的知识。”

胡老师也认为，“银行离我们生活很近，网上搜索倒不如直接去身边调查，可以掌握最新信息。”她还开玩笑说，“这次同学们把各银行利率都计算了一遍，从他们的分析中，我也知道存哪个银行了。”（沈蒙和）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)