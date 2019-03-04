原标题：朱永新：学习类APP进校园应避免“一刀切”式监管

日前，全国政协委员、民进中央副主席朱永新在接受记者采访时表示，今年两会他带来了《关于完善学习类APP进校备案工作促进互联网+教育健康发展的提案》。

朱永新在提案中提到，2018年8月30日，教育部等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，其中要求“严禁学生将个人手机、平板电脑等电子产品带入课堂”。2018年12月28日，教育部办公厅印发《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》，要求“凡未经备案审查的学习类APP一律禁止在校园内使用”。近期，教育部出台规定，明确规定教师不得通过手机微信和QQ等方式布置作业。在教育部的规定出台后，各地教育行政主管部门层层加码，纷纷出台更加严格的管控办法。

全国政协委员、民进中央副主席朱永新。受访者供图

朱永新表示，规范化的管理是好的，但“一刀切”的管理方式会对人工智能等新技术在我国教育行业的应用造成影响，也容易导致在线教育合法性受到质疑，引发民营资本的退出，影响教育资源公平利用及均衡发展。

为此，朱永新建议一是要主动积极发展互联网+教育事业，发展数字经济、共享经济、培育新增长点，形成新动能；二是要完善学习类APP进校备案工作。取消对学习类APP实施学校和教育局的“双审查”。借鉴直播平台的管理经验，通过实施平台所在地备案制度，对学习类APP实现实时监管。备案标准、监管要求和奖惩治理实行全国“一盘棋”，建立全国统一的数字教育资源治理协同机制，借鉴直播平台相关管理要求，给予警告、停业整顿的处罚，并建立全行业黑名单制度；三是要避免“一刀切”式的监管。为学习类APP进校备案审查设立必要的过渡期。在过渡期内，各学习类APP供应商应当自行整改，申请备案等，过渡期间，在未违反《移动互联网应用程序信息服务管理规定》和国家有关法律法规的前提下，应该允许现有进校APP正常使用。（中国青年网 中国青年报·中青在线记者 李华锡 王龙龙）

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