北京市今年取消“小升初”特长生招生

今年，本市彻底取消“小升初”特长生招生，全部名额用于派位，城六区逐步降低公办学校寄宿招生数量和比例。昨天，市教委发布《关于印发2019年工作要点的通知》。从今年开始到2021年，本市逐步将普通高中现有各类招生方式整合为统一招生、校额到校和自主招生，将优质高中50%以上的招生名额分配到一般初中校。

2021年中招方式统一为三种

今年，本市取消特长生招生，全部名额用于派位，城六区逐步降低公办学校寄宿招生数量和比例。民办学校招生入学工作纳入属地教委统一管理，与公办学校同步招生，原则上以招收其审批机关所在区域内学生为主。市教委表示，将严肃查处各类与招生入学挂钩以及设立重点班、快慢班、实验班的行为。指导各区完善划片工作办法及片区公开查询机制。

从今年开始到2021年，普通高中现有各类招生方式将逐步整合为统一招生、校额到校和自主招生，将优质高中50%以上的招生名额分配到一般初中校。

另外，本市将开展中小学教材使用情况普查，严禁以校本课程教材、境外课程教材替代国家课程教材。

在校园安全方面，北京将以“平安校园”建设作为中小学幼儿园安全工作总抓手，一校一案狠抓建设标准落实，年内各区实现验收达标率不低于70%。实施“雪亮工程”，不断完善人防、技防、物防措施。

部分高职院校将跨省市招生

本市将发展适应北京经济社会发展需求的职业教育。市教委表示，全面实施职业教育改革发展行动计划，开展10所左右特色高水平职业院校、30个左右特色高水平骨干专业（群）、30个左右工程师学院及技术技能大师工作室的遴选建设工作；为乡村医生岗位定向培养90名医学大专生。

支持雄安新区教育发展，今年北京援建3所“交钥匙”学校开工建设，以“建3援4”项目为基础，继续丰富支持项目和方式。积极推进通武廊教育协同发展，进一步强化对北三县的教育支持。推动现有京津冀高校联盟启动1-2个重点项目。探索部分高职院校跨省市自主招生。

教师资格定期注册试点

在教师管理方面，本市将创新教师编制管理，研究制定幼儿园人员配备管理规范,建立教师编制统筹配置机制和跨区域(领域、行业)调整机制，积极探索实行高等学校人员总量管理。本市还将完善教师资格制度,推进教师资格定期注册制度改革试点。推进教育系统职称制度改革,研究推进中专教师系列职称制度改革和科研机构专业技术职务的自主评聘改革。建立符合各级各类教师岗位特点的考核评价指标体系和考核评价机制，为教师减负。

教师待遇将提高，完善中小学教师工资正常增长机制以及与公务员工资同步调整联动机制,调整中小学教师绩效工资方案，进一步健全和完善绩效工资激励机制，优化绩效工资结构，在绩效工资分配中向一线教师、骨干教师、重要岗位和艰苦岗位倾斜，形成多劳多得、优绩优酬的分配机制。推进高校和职业院校教师薪酬分配制度改革，不断提高教师待遇。加强普惠性民办幼儿园教师工资指导。（刘冕）

(责编：郭凯奇(实习生)、熊旭)