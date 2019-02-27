改善亲子关系有助破除“网游”魔咒

据《人民日报》报道，中国青少年研究中心最近发布了《中小学生网络游戏的认知、态度、行为研究报告》。研究表明，超七成中小学生喜欢网络游戏，普遍对网络持正面认知，并随年级增高更积极。值得一提的是，这份报告同时指出，亲子关系的紧密程度、表达类型和发展方向，与“网游”沉迷的起因和状态，有着高度相关性。

“网游”因其低门槛性和高致瘾性，近年来成为老师、家长的一大隐忧。从机制上说，这是由于它抓住了人对自我想象的向往，在一个虚拟现实中，给其真实世界中无法提供的成就感。尤其是从未成年人的心理角度看，“网游”提供了一种“即时反馈”：玩家的任何一个操作，都可以即时转变为看得见摸得着的分数、等级、奖励等。孩子可以在“进度条”中看到自己的积分、排名，并在蛊惑性的提示语下，沉迷其中，层层“闯关”“升级”，乃至一发而不可收拾。在本次发布的研究报告中，我们看到竞技类、赛车类游戏备受孩子青睐，原因就在于其周期短、成效快，非常适合满足游戏者“立等可取”的功利心和虚荣心。

同时，它的“容错度”也非现实可比。在“网游”中，孩子的任何错误均可容纳，并低成本地以“再来一次”的方式化解。人和世界的复杂性，一下子被二维化，在简单的扁平世界里，以“加分”和“扣分”来变化，也符合低幼年龄段的认识习惯。

所以，面对这样的潜在风险，早在2007年，教育部、新闻出版总署、中央文明办等八部门已联合下发《关于保护未成年人身心健康实施网络游戏防沉迷系统的通知》，决定在全国网络游戏中推广防沉迷系统。比如，当孩子的游戏时间超过3个小时，游戏将会提出警示，并通过经验值减半、收益减半等方式促使孩子下线休息。毋庸置疑，这在短期内取得了明显成效，但随着时代、科技、经济的进步，“网游”日益增长的普及率、多样性、低幼化，使其对教育的侵蚀和挑战，变得愈加变本加厉。

本次报告的重要启示，就是面对“网游”的汹汹之势，提出问题的根子，并不在游戏本身，而在家长忽视、缺失，甚至放弃了在孩子成长关键期中的“生命在场”，造成了对心性呵护与心性指引的空位。心性在全世界都是相同的，比如趋利避害，比如孟子说的“恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心”，但其发展，会因不同的家庭文化、价值观念、行为举止而大相径庭。在孩子尚小的时候，作为人生“第一任老师”的家长不及时地守护好、塑造好其心性，便会被无孔不入的“网游”所占据。退一步说，即使没有“网游”，也会有其他形式，带偏整个家庭教育。

我们从研究报告中看出，民主性、开放性的家庭，往往具有更好的亲子关系。因为更广泛的话题可以在更全面、更客观的对话基础上交流，对“网游”之利弊、长短，孩子就会更早地产生理性认识，从而改变自己的行为；另一方面，开明的家长，可以化害为利，共同参与孩子的“网游”，形成共同语言，并在“网游”的文化背景下，引导孩子思考互联网技术、社交心理、数理知识、团队合作等，对自己成长产生正向影响与启示。

“网游”真是笼罩在教育头顶的魔咒吗？很多人并不乐观。但一个基本的事实是：在“网游”各式各样的门类中，本身就具有数量可观的“教育类”或“益智类”游戏。两者是可以互补的。我们真正需要做的，是反思亲子关系在“网游”面前，是得到了有益强化还是负面消解？反思自己对孩子心性的呵护与引导，是否做到了“生命在场”？如果回答是肯定的，又何惧“网游”魔咒？

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)