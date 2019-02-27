四川省教育厅厅长：要下大力气为教师减负

“要下大力气为教师减负，把时间和精力还给教师，让他们静下心来研究教学、备课充电、提高专业化水平。”四川省教育厅厅长朱世宏26日在成都表示，2019年四川将多措并举加强教师队伍建设，切实提升教育教学水平，让优秀的人培养更优秀的人。

当日，2019年四川教育工作会议在成都召开。会议总结了2018年四川省教育工作成就，介绍了2019年四川省教育工作规划。

朱世宏介绍指出，四川省教育厅将综合施策吸引更多有为青年加入教师队伍，从事教师职业。同时要贯彻实施好中小学教师绩效工资、农村教师生活补助、乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴等政策，加大中小学教师待遇保障，确保中小学教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。

针对“小眼镜、小胖墩”、艺考走捷径等社会现象，朱世宏表示，这是因为一些学校“体育”“美育”还浮于表面，学校、老师注重的是展演、赛事和评比，脱离了“体育”“美育”育人的根本属性。

“我们应充分发挥体育、美育的育人功能，树立科学育人理念，从思想上引导，让兴趣作为最好的老师。”朱世宏表示，四川要落实每天锻炼1小时的硬性约束，让孩子有时间锻炼，充分享受体育锻炼的乐趣，要坚持“以美育人、以文化人”，要对美育课程进行刚性管理，制定学校艺术教育工作规范，开齐开足艺术教育课程，教育引导学生看山看水看生活，感受自然美、传统美、四川美、生活美。

朱世宏指出，当前家校共育面临的一些问题值得重视，一些学校、老师用作业绑架家长，少数家校微信群成为溜须拍马群、盲目攀比群，家长为孩子抢资源、抢名额无所不用其极，今年春晚小品“占位子”就讽刺了这种现象。

“应将家庭教育、社会教育作为教育链条中与学校教育同等重要的环节，尊重教育规律，广泛宣传‘全面发展’‘人人皆可成才’等科学的教育观、人才观，形成广泛共识，构建学校、家庭与社会共培、共育的良好模式。”朱世宏指出，四川各地要创新工作机制，引导家庭教育观，从孩子成长阶段、教育方法、人格塑造等方面为家长提供科学有效的方法指导。

在民族地区、边远贫困地区的教育上，2019年四川将继续做好营养改善、高海拔地区学生取暖、推普脱贫、“学前学会普通话”试点等重点工作，让广大贫困地区民众能够享受到“看得到”“摸得着”的真正实惠。

朱世宏介绍，四川省教育厅还将实施少数民族地区及深度贫困县人才培养储备计划、援彝“第一校长”计划、教师素质能力提升计划，发挥教育阻断贫困代际传递作用。(贺劭清)

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