教育部：全面振兴本科教育 大力发展“四个新”

26日，在教育部新闻发布会上，高等教育司副司长范海林对推进高等教育内涵发展的有关情况予以介绍。“总体而言，我们已建成了世界上规模最大的高等教育体系，高等教育毛入学率达到48.1%，我国即将由高等教育大众化阶段进入普及化阶段。”

范海林介绍，为实现高等教育内涵式发展、提升本科教学质量，2018年，教育部采取了一系列举措。

2018年，教育部召开了新时代全国高等学校本科教育工作会议，会议提出了新时代高等教育改革发展“四个回归”的基本遵循、“以本为本”的时代命题以及“三个不合格”“八个首先”的基本要求。另外，教育部还采取措施大力发展新工科、新医科、新农科、新文科；发布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，实施了涵盖全部92个本科专业类、587个专业的标准；推进信息技术与教育教学深度融合，分两批认定公布1291门“国家精品在线开放课程”，认定首批105项国家虚拟仿真实验教学项目；评选高等教育国家级教学成果奖；成立新一届高等学校教学指导委员会，成立了覆盖92个专业类以及课程建设的151个教指委，聘请委员5550人；举办第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛，全国2278所高校的265万名大学生踊跃参赛；印发“新时代高教40条”，狠抓本科教学秩序，淘汰“水课”，打造“金课”，取消“清考”；研究制定“六卓越一拔尖”计划2.0，打造覆盖文、理、工、农、医、教等领域的卓越拔尖人才培养领跑计划；召开第一次地方应用型本科高校发展工作座谈会，引导新建本科院校坚持走地方应用型大学的发展之路。

范海林表示，大力发展“四个新”（新工科、新医科、新农科、新文科），主要目的就是要推动形成覆盖全部学科门类的中国特色、世界水平的一流本科专业集群。他进一步介绍，目前，已经认定了612个新工科研究与实践项目，成立了新工科教育国际联盟、“一带一路”工程教育国际联盟，还启动实施了新工科建设的“十百万”计划，即推动各地各高校加快构建大数据、智能制造、机器人等10个新兴领域的专业课程体系，建设100门新工科课程资源库或者在线开放课程，开展面向至少1万名新工科教师的师资培训。

范海林说，另外，在新医科方面，提出了从治疗为主到兼具预防治疗、康养的生命健康全周期医学的新理念，开设了精准医学、转化医学、智能医学等新专业，批准了74家高校附属医院为首批国家临床教学培训示范中心。在新农科建设方面，重点是以现代科学技术改造提升现有的涉农专业，并且要布局适应新产业、新业态发展需要的新型涉农专业，并围绕乡村振兴战略和生态文明建设，推进课程体系、实践教学、协同育人等方面的改革，为乡村振兴发展提供更强有力的人才支撑。在新文科建设方面，要适应新时代哲学社会科学发展的新要求，推进哲学社会科学与新一轮科技革命和产业变革交叉融合，培养具有新时代中国特色、中国风格、中国气派的先进文化，培养优秀的社会科学家，同时通过推动新文科建设，形成有中国特色的哲学社会科学的学派。（陈梦谣）

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