浙江平湖用制度盘活教育人力“困局”

城镇化进程加快，城区学校生源递增，教育管理创新动力不足，骨干教师配备捉襟见肘……教育人力“困局”如何破？浙江嘉兴平湖市从2017年开始，试水学校中层干部竞聘制、任期制、激励制“三制”改革，使学校中层干部校正角色定位，聚焦三尺讲台。

平湖是嘉兴市辖县级市，区位优势明显。由于工贸发达、交通便利、环境宜人，平湖常住人口逐年递增，全市中小学生数量也不断攀升。2018年，平湖小学生增加1000人、初中生增加398人，这意味着相应要增加几十名教师编制。除了财政压力外，优秀教师的招聘、培养也远非一日之功。如何保证地区基础教育在经济社会高速发展的同时跟上节奏、不掉链子？平湖市教育局选择从教师缺编学校的中层干部人事制度改革入手。

在试点基础上，平湖教育局下发《2018年中小学中层干部全员竞岗工作的通知》，对各学校内设机构所有的中层岗位，实行竞争上岗。学校中层干部全员竞岗对象为各中小学在编在岗人员，实施范围为全市范围内全日制中小学、特殊教育学校、幼儿园，局直属事业单位以及电大平湖学院、教师进修学校等。学校中层干部每届任期3年，实行统一的学校中层管理机构和职位设置制度。中层职位、职数根据学校办学性质、办学规模以及管理工作的需要设置。在聘任制、任期制基础上，明确中层考核细则，实施激励制，即对专业任教量达到所在学校相应一线教师平均工作量的，实行新的中层干部岗位考核奖励办法，并由各校制定完善相应的考核细则报教育行政部门，按中层岗位考核标准，奖金70%按月预发，30%由学校根据考核结果发放。

为了使改革取得实效，避免“一刀切”，“三制”改革实行双申报制，即缺编学校自主申报参加中层干部“三制”改革，缺编学校中层干部自主申报参与“三制”改革。同时，面向全市选拔中层干部，鼓励符合条件的学校中层干部跨校竞聘上岗。2017年，平湖城区8所中小学开展改革试点，共有61名中层干部参与。2018年，城区8所义务教育学校推出78个中层岗位，共有107人报名参与竞聘。

平湖市叔同实验小学校长张滔元说，“三制”改革给了学校一次发展的“风口”。学校教师编制一直偏紧，从去年开始，语文、数学、美术严重缺员。“三制”改革后，中层干部的教学工作被明确量化：任教语文的必须任教一个班兼班主任、任教数学的必须是两个非平行的数学班才为满额工作量。

竞聘制、任期制，让学校中层岗位这一不大不小的“官”变成了“流动红旗”，中层干部压力陡增。但适应期过后，“三制”改革的正面效应渐渐显现。虽然工作压力增大，但由于激励制度保障到位，学校中层作为骨干教师的创新动力也开始释放。叔同实验小学教导处副主任张启栋，同时承担一个班的语文教学和班主任工作。一个人承担好几个角色，逼着他想办法提高工作效率，他把班级日常管理中一些力所能及的事情，分解到学生头上，尝试让学生参与班级服务管理。

作为东湖中学中层干部，翟珏娴在“三制”竞聘中，再次受聘担任课程处副主任。她说，现在她在初三年级每周有10节课，课时和以前差不多，但现在有激励制度，感觉更公平了。

“三制”改革的实施，疏浚了中层干部的上下通道，激发了教师队伍活力。平湖市8所试点学校的中层干部有5名通过竞聘成为校级领导干部。通过“三制”改革，任期内中层干部专业任教课时量达到所在学校相应一线教师平均工作量，缓解了学校教师编制紧张问题。2017年下半年，城区学校61名中层干部参与“三制”改革，节省编制25个，一年减少经费支出125万元；2018年，78名中层干部参与改革，增加补贴251.9万元，但减少38个事业编制，按人均15万元测算，全年节约人员经费约318万元。

平湖市教育局局长王郁春表示，“三制”改革让学校中层干部回归一线，倒逼大家多练本事、多做表率。目前，中层干部承担了更多的市县级、校级公开课和科研任务，真正发挥出“中流砥柱”的作用。（袁睿适 王献）

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