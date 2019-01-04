原标题：江苏：高职院校提前招生2月22日起报名

1月3日，江苏省教育厅发布《关于做好江苏省2019年高职院校提前招生改革试点工作的通知》。根据通知，2019年江苏高职院校提前招生报名时间为2月22日至24日，每位考生只可报考1所院校志愿和6个专业志愿。

《通知》规定，2019年江苏高职院校提前招生招生规模不超过本校年度招生总计划的50%。已参加2019年普通高考报名，且符合院校报名条件的高中教育阶段毕业生均可报考。其中，报考文科类和理科类专业的考生学业水平测试必修科目成绩均须达到合格（或C级及以上等级）；报考体育类和艺术类专业的考生七门学业水平测试必修科目成绩中不合格科目不超过三门。考生（符合条件的退役士兵考生除外）均须参加语文、数学、外语科目文化测试。

2019年普通高中学业水平必修科目测试安排在3月16日至17日，语文、数学、外语科目的测试安排在3月18日进行，由各市招办组织实施。4月10日前，省教育考试院发布语文、数学、外语文化测试成绩。对达到规定的文化成绩要求的考生，院校可结合自身办学特色和专业培养要求，根据招生简章的规定，对考生进行技能考核或面试。

针对《通知》中的新变化，记者特邀高职院校招生专家“划重点”。南京信息职业技术学院招办主任林虹表示，2019年高职提前招生，最大的变化来自考试形式。考生（符合条件的退役士兵考生除外）均须参加语文、数学、外语科目文化测试，“免考”这一存在于往年高职提前招生的考录优惠形式，今年不复存在。（记者 杨甜子）

(责编：郝孟佳、熊旭)