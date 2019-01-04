原标题：高校要有容纳一家书店的肚量

“坚持了多年，本店还是不得不和大家说再见了。”这是北京师范大学校园内最后一家书店与读者的“告别辞”。这家专营二手书“墨香书店”在北师大坚守9年，前不久场地被收回，不得已关门歇业，数万册书籍打折甩卖，学生们纷纷前来淘书，也为书店的关门感到惋惜。

据悉，几年前北师大曾有四五家实体书店，因网上书店的冲击及受困于租金问题，经营惨淡，纷纷倒闭。“墨香书店”还算幸运，北师大后勤集团将一间近百平方米的地下室借给书店，不收任何费用，条件是作为后勤职工免费借阅图书的阅览室。然而好景不长，店主只能无奈地撤离。

前些年高校实体书店关门的消息不断见诸报端。中国人民大学校园内书店“静闲斋”因经营亏损，入不敷出，撤店“逃离”。无独有偶，位于北京大学物美地下超市的野草书店，因店面重新招标，失去立足之地。

笔者以前读大学时，校园内有四五家实体小书店，每家经营特色不一，有的专售专业书籍；有的专卖文史文学类；有的卖政治经济类，学生选择余地很大。这些小书店既卖书，也接纳学生进去坐坐，看书、读书，学校收取微薄房租，书店基本没有经营压力。

斗转星移，没想到如今许多大学校园内的实体书店成了“独苗子”，甚至一个不剩。偌大的校园容不下一家独立书店，未免让人唏嘘不已。

大学是教育殿堂，有众多充满求知欲的学生，是最好的阅读推广地。一所大学，有几家实体书店存在，应该是最正常的标配、最美好的风景。校园书店堪称是校园文化的标识与招牌，如果高校只算经济账，导致实体书店难于在校园扎根，这是短视与浅薄。如果大学里的书店都消失殆尽，那该是一种怎样的文化荒凉？

解决实体书店生存难，高校应当伸出援手。为扶持鹿鸣书店，复旦大学实行“共担风险”的优惠政策，租金按月收取，若书店当月没有盈利，房租分文不收。学校减免房租等于为书店减负、降成本，最终获利的是大学生。

大学之大不仅在于大师，还在于思想之大、精神之大、文化之大、胸襟之大，有海纳百川的胸怀。校园实体书店的存在，不仅使得学生能接触诸多课外读物，培养阅读习惯，而且给大学带来文化气息和色彩。高校应该有容纳一家书店的肚量，让书店在校园里生根、成长、壮大。（尹卫国）

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