新时代好少年：“小院士”的科技梦

【新时代好少年】

13岁男孩周洲的房间不大，仅仅能够放下一张书桌和一张高低床。像许多中学生一样，他的房间里摆着许多科技课外读物，周围贴满了各类军事装备的图片。与其他孩子不同的是，周洲把对科技的爱好变成了钻研，变成了一份“事业”和对社会的一份责任感。凭借着过人的动脑和动手能力，这个就读于江苏省南京市江宁区竹山中学的初中男孩已有小发明小创造小研究十多项，是大家公认的“小小发明家”，还被评选为“中国少年科学院小院士”。

如何通过发明创造让生活变得更美好，是这个“小院士”一直以来的梦想。对于周洲来说，只要细心观察，日常生活中的小事，都是发明灵感的来源。

周洲读小学时，看到奶奶因为视力不佳，使用很多洗衣液也无法洗干净衣服上的油渍，他就想帮帮奶奶。一次玩放大镜的时候，他迸发了灵感——他将老花镜、喷壶和刷子三者结合，制作了一个名为“易发现油渍污垢节约清洁液的清洗器”，借助这个新工具，老人可以清楚地看到衣物上的细小油渍，并借助清洗器的刷子和喷壶将其清洗干净。奶奶试用之后，效果非常好。凭着这个小发明，周洲荣获了江苏省中小学生发明一等奖。

在周洲的眼里，他的发明研究不仅仅限于帮助身边的人，还为生产生活寻求“最优解”，造福更多的人。

2017年的秋天，周洲无意中了解到黑小麦这种高营养的农作物，并对它产生了浓厚的研究兴趣。他开始调查黑小麦的种植推广情况。周洲说：“我发现，农民伯伯非常想种这种黑色小麦，但又不知道怎样种，我就想让农民伯伯知道，怎样种植才是最好的方法。”

于是，周洲网购了一千克黑小麦种子，他和5名同学一起开始了种植实验。他们设计了打穴、横条播、竖条播、撒播等几种不同的播种方法进行种植实验。他们边种植、边观察、边记录，经过一学期的耕耘，迎来了收获。统计分析记录数据，周洲和小伙伴们终于找到了最佳答案：撒播种植的黑小麦收获的产量最高，而采用打穴播种法种植黑小麦产量最低。这是因为撒播的黑小麦秸秆较矮，有助于提高黑小麦的抗风能力。相对于条播和打穴播种的黑小麦，撒播的黑小麦密度较均匀，通风好、透气性强，麦穗大、颗粒饱满产量高。

周洲和小伙伴们的研究，为黑小麦种植提供了有价值的参考。“按照我们研究的方法来种植小麦，每株小麦之间的间隔不疏不密刚刚好。”周洲自豪地说。这项研究课题被评为中国少科院小课题研究一等奖，也正是因为这项课题，他被授予了“中国少年科学院小院士”的光荣称号。

在周洲的床头，贴有一张世界地图。周洲用红笔将中国版图圈出，写下了大大的“CHINA”字样。在地图旁，他用铅笔字写着“为中华之崛起而读书”，这是周洲为自己立下的志向。周洲说：“我要用我的发明去帮助更多的人，别人快乐，我也很开心。”

“小院士”周洲正用美好心灵和聪明才智一步步实现着自己的梦。（安胜蓝）

(责编：陈艺娴(实习生)、熊旭)