新时代好少年：播种爱和希望的少年

【新时代好少年】

年龄不是衡量一个人经历的绝对标准。18岁，11年志愿服务，北京市第十五中学学生李东蔓成长的足迹始终与公益连在一起。她从7岁起跟着妈妈参加公益活动，17岁组建了“SOWER（播种者）国际志愿服务联盟”，带着700多名队员帮助非洲儿童。11年来，李东蔓始终在志愿服务的第一线，做一个爱和希望的播种者。

李东蔓开始做公益始于母亲郑春玲的引领。李东蔓上小学一年级时，发生了汶川大地震，学校老师组织学生捐款。郑春玲问女儿打算捐多少钱，李东蔓就说想捐5块钱。“我妈说5块钱太少了，你再多捐一点，我当时想了很久，我就说那我就再捐一块钱，我就捐了6块钱。”李东蔓回忆说。

这件事触动了郑春玲，让她开始反思自己的教育：“家里就一个孩子，周围所有的人都是在给予她爱，没有教会她如何去传递爱、给予别人爱。后来我就突发奇想，能不能带着孩子去参加一些公益活动，来培养她的爱心和责任心。”

在妈妈的带领下，李东蔓开始参与公益活动。从小学一年级开始，她走进社区宣传绿色环保生活，去首都博物馆做小讲解员，给青海、西藏等地的留守儿童捐书，给外来务工人员的孩子讲故事，陪“瓷娃娃”去奥森观鸟……这一件件小事，让爱的种子生根发芽，也让李东蔓体会到传播爱带来的快乐和价值。

升入初中后，李东蔓在学校负责志愿服务工作，用自己的行动，影响感染着周围的师生。他们组建了“正能量3班服务队”，参与中国盲文图书馆服务，获得了优秀志愿服务团队奖。除此之外，她还加入了心飞扬青少年志愿者联盟，为青海、西藏、贵州等贫困小学捐书、捐衣服，利用寒暑假去青海、安徽、河南、重庆、河北等地看望孤寡老人和留守儿童，累计捐赠书籍1000多本，捐款10000多元。

做了11年公益，李东蔓不仅把爱的种子播向全国各地，还让爱漂洋过海，温暖了地球的另一端。2015年，李东蔓参加了“爱加艾减”国际公益项目，这个项目旨在帮助患艾滋病的母亲生育健康宝宝。她带动全校师生参加义卖捐款，她本人和学校都获得了联合国艾滋病规划署颁发的荣誉证书。

2017年，她组建了SOWER（播种者）国际志愿服务联盟，带领700多名志愿者帮助非洲儿童安全有效地接种疫苗，通过义演义卖等方式筹款12万元，捐助的3个ARKTEK（被动式疫苗存储箱），已经运送到了津巴布韦，能够帮助18000人的社区里的儿童在10年内安全接种疫苗。“我们给团队取名SOWER，就是想播种爱和希望的种子。团队从最开始的5个发起人，到现在已经有600多人。我们大方向是打造一个国际化的团队，为更多儿童的健康问题提供帮助。”李东蔓说。

妈妈郑春玲在李东蔓心中播下的种子已经开出了鲜花。如今，李东蔓也是播种者。她说：“我要感染和带领中国的青少年践行志愿服务精神，将爱和希望播撒得更多、更远。”（安胜蓝）

(责编：陈艺娴(实习生)、熊旭)