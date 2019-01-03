以公寓文化涵养人文精神

学生宿舍里有一个很赞的地方，我们都爱去‘打卡’。”记者在桂林医学院采访，不时听到大学生们如是说。

这个备受同学们喜爱的地方，位于桂林医学院临桂校区学生宿舍1-1栋一楼。迈入大门，中式简约风格的装修和家具带来一阵浓郁的中国风，以“中国历代领导人说廉洁”“医学视角评廉洁”“国学经典荟萃”等为主要内容的36面旋转式展板，将廉洁历史、廉洁警句、廉洁榜样和医德医风融为一体。大厅还有8个可移动式大型展位，展示中国共产党章程、入党誓词、历次代表大会内容提要等。

“我们特别设计一个医学生廉洁文化教育长廊，开展日常廉洁教育，目的是增强医学生的廉洁意识，自觉抵御不正之风，养成良好的行为品格，从而培养‘大医精诚’的医德精神。”桂林医学院党委副书记齐俊斌介绍说。

这个既突显红色基因又不失人文品位的长廊，是桂林医学院在学生公寓建成的“大学生党建文化中心”，集教学、会议、讲座、组织生活、书画展览等功能于一体，多媒体设备一应俱全，既是开展入党启蒙教育、党员教育、支部建设、文化宣传等工作的理想场地，也是培育和弘扬社会主义核心价值观的重要抓手，更是正确引领校园风尚的重要载体，方寸之间展示出当代大学生党员的新风貌。

“三全育人”如何落细、落小、落实？桂林医学院通过积极挖掘各群体、各岗位的育人元素，研究把握师生思想特点和发展需求，优化内容供给、改进工作方法、创新工作载体，着力探索立德树人工作的有效方式，把学生公寓作为思想政治教育的重要阵地，不断拓展基层党建工作新载体、新途径，激活学校思想政治工作的内生动力。

学生公寓是大学生学习生活、交流思想、习惯养成的重要场所，也是大学生思想政治教育的重要阵地。“我们通过学生公寓大力开展环境育人、文化育人、服务育人、管理育人等工作，为大学生成长成才提供新养分、正能量。”桂林医学院党委书记黄照权说，学校以大学生党建文化中心为“中轴”，以大学生思政文化品牌活动街和大学生创新创业街为“两翼”，打造“一轴两翼”的“三全育人”公寓文化圈，在宿舍区内建成红色文化长廊、党员学习小屋、党员示范宿舍等一批红色载体，突出红色文化陪伴，让社会主义核心价值观如空气般融入学生日常生活。

近年来，该校积极开展“红色公寓”“平安公寓”“和谐公寓”“魅力公寓”“人文公寓”“卓越公寓”等公寓文化建设，每年都举办“才艺宿舍”“创意宿舍”“公益宿舍”“安全宿舍”“榜样宿舍”等评选，调动学生的主人翁意识，激励大家做公寓文化的建设者，做魅力宿舍和示范宿舍的代言人。“有的宿舍全部是党员，有的宿舍大部分是入党积极分子，有的宿舍全体考上研究生……”大三学生林俊江告诉记者，和一群优秀的人朝夕相处，自己想不进步都难。

除了推进党建理论、先进典型进宿舍，桂林医学院还在学生宿舍区开设了“雷锋超市”“诚信超市”，检验党建工作的成效。“雷锋超市”是大学生扶危济贫、开展志愿服务的平台，有助于促进他们养成常做好事的行动自觉；“诚信超市”则采用“无人化、开放式”经营，自助购、扫码购，可暂时赊账。超市营业3个月来，接待师生2.6万人次，累计营业额15万余元，总销售利润3万元，全部用于资助贫困大学生。因赊欠而主动还款的金额1500多元，无人恶意欠款，大学生的诚信意识在实践中得到巩固和弘扬。（周仕兴）

(责编：陈艺娴(实习生)、熊旭)