原标题：中学生高铁当课堂丢下作业便下车 乘警追回送书包

学生遗忘下的课本。钟欣 摄

元旦小长假首日，铁路客流增加，有学生不放弃任何机会专注学习。2018年12月30日，G125次列车终到上海虹桥站后，中学生小戴把下车当成下课，扔下书包、课本，自己下车了。高铁警花一直追到出站口，才把戴同学喊回来。

12月30日15时11分，G125次列车由滁州站发车，乘警赵欣瑞在车厢巡视，来到3号车厢她看到一名身穿红色羽绒服的中学生把书本铺在小桌板上，低着头认真写着作业。她特别留意的看了一下，发现这名中学生正在写历史作业，应该是一名文科生。G125次列车从滁州站到上海虹桥站运行1小时42分钟。这段时间，赵欣瑞巡视了3趟车厢，每次来到3号车厢都看到这名中学生一直在专注的学习。心中暗暗为这名爱学习的好学生竖起了大拇指！

乘警巡视车厢。钟欣 摄

16时59分，列车到达上海虹桥站，赵欣瑞在清查车厢时，看到3号车厢15C座位上放着一个花书包，历史书还在小桌板上，作业本掉在了地上。赵欣瑞捡起作业本，看到封皮上的名字叫戴某。这不就是之前一直伏案认真学习的那名中学生的作业么。她赶忙把书本、作业收拾好放进背包，立即跑出车厢追赶小戴同学。

赵欣瑞一路小跑到了出站口，在排队出站的旅客中认出了小戴同学，民警叫住他把书包递过去。小戴同学害羞地挠着头说：“下车的时候，我还以为是下课休息呢，跟着大家就下车了。谢谢您把书包还给我。”

由于列车停靠半小时就要折返，赵欣瑞要赶紧回到车上。临走时，她拍拍小戴同学的肩膀，开玩笑说：“下次坐车要留心，开学可不要丢作业。”(记者 张道正 通讯员 吴庆伟 史超)

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