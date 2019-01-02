甘肃1.9万名学生免费体验滑雪运动

原标题：甘肃山丹县：体育课搬进滑雪场

“上身放松，身体重心向前、向下压，膝盖弯曲，小腿向前顶住滑雪靴，目视前方，滑雪杖向外侧用力后推……”近日，甘肃省张掖市山丹县最低气温达到零下23摄氏度，尽管室外寒气袭人，但山丹县佛山滑雪场内却呈现出一派热闹的景象。

原来，该县的中小学生正在滑雪教练指导下学滑雪。蔚蓝的天空，洁白的滑雪场，身着彩色滑雪服的孩子们，一阵阵的喝彩声、欢笑声，给寒冬带来了一丝暖意。

山丹县三立小学五年级学生赵振轩练习得格外认真，摔倒了，爬起来继续滑行。“在教练的指导下，我已经学会了滑行、加速、停驻、控制方向等技术，已经能够正常进行滑雪运动，我相信自己能成为一名不错的滑雪运动员。”赵振轩自信满满地说。

山丹县教体局党组成员、体育运动中心主任邹世文介绍，从2018年起，该县采取政府购买服务的方式，依托该县佛山滑雪场，在全县城区中小学全面开展滑雪运动，并将冰雪运动项目列入城区中小学冬季体育课教学内容。

从2018年12月起至今年2月，山丹县城区6000余名中小学生将在体育课上学滑雪。同时，山丹县还为全县中小学生免费发放了滑雪运动体验券，1.9万名学生将在节假日进行冰雪体验。为保障学生安全，该县规定，每名滑雪教练大约指导15名左右学生，由班主任、运动中心干部和教练员共同负责组织学生依次进行滑雪训练。

(责编：李依环、熊旭)