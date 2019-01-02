全国教育系统干部师生热议习近平主席新年贺词

“我们都在努力奔跑，我们都是追梦人”“新征程上，不管乱云飞渡、风吹浪打，我们都要紧紧依靠人民”“2019年，有机遇也有挑战，大家还要一起拼搏、一起奋斗”……

辞旧迎新之际，国家主席习近平第六次发表新年贺词。回顾了2018年的难忘历程，展望了新一年的奋斗图景。习近平主席的新年贺词饱含深情、鼓舞人心，在全国教育系统产生强烈共鸣。广大干部师生一致表示，新的一年要以追梦人的姿态和斗志，一步一个脚印，传好改革接力棒，跑好发展接力赛，为建设教育强国、办好人民满意教育贡献新的力量。

“教育是值得为之奋斗终生的伟大事业”

“我时常牵挂着奋战在脱贫一线的同志们，280多万驻村干部、第一书记，工作很投入、很给力，一定要保重身体。”习近平主席的新年贺词，在山东高校驻村扶贫第一书记中引起强烈反响。

“习近平主席此时此刻向我们扶贫第一书记致以节日问候，我们太感动了。我们一定不辜负习主席重托，打好脱贫攻坚这一仗。”山东财经大学经济学院党委副书记高峰在山东省鄄城县左营乡重点贫困村杨台村担任第一书记。2017年2月履职以来，他牢记第一书记“抓党建、促脱贫”的责任和使命，日夜坚守第一线，与家庭经济困难群众同吃同住同劳动，被评为鄄城2017年度脱贫攻坚先进个人，并荣立三等功。

“习主席新年贺词鼓舞人心。教育是值得为之奋斗终生的伟大事业，改革开放40年来，青岛教育励精图治、深耕细作，不断推动建设更高水平、更具特色的现代化教育体系。”青岛市委教育工委常务副书记、市教育局局长、党组书记刘鹏照表示，2019年是新中国成立70周年，青岛教育将继续推进教育高质量发展，为加快建设青岛现代化国际大都市作出积极贡献。

2019年正好是南开大学药学院院长杨诚响应祖国号召归国的第10年。他说：“习主席在贺词中提到‘中国创造’和‘大国工匠’精神，作为一个普通的追梦人，我的梦想是带领团队做出中国第一个真正意义上的首创新药，为人民健康和医疗事业作出贡献，培养一批优秀的青年科研人才。”

“习主席说我们都是追梦人，新的一年，作为教师，一定站好讲台，为国育才，为党育人。”新疆乌鲁木齐八一中学教师蒋雨心说，“这一年来，国家在方方面面都取得了很大成绩，这些辉煌成就我要在讲台上讲给学生听，让学生为祖国感到骄傲和自豪。”

“在科技创新的大道上拼搏奋斗”

“2018年，我们过得很充实，走得很坚定。”习近平主席在新年贺词中回顾了2018年我们战胜的困难、取得的成就。这一年，全国教育战线奋发有为，也写下了精彩的“教育奋进之笔”。

天津大学建筑工程学院别社安教授团队参与了港珠澳大桥建设中的科研工作，与施工单位一同提出了保证桥墩安全运输的加固方案。别社安教授说：“习近平主席在2019年新年贺词的开头，就提到了科技创新取得的巨大成就，说明我们国家在未来将越来越重视科技创新。作为一名高校的科技工作者，我深受鼓舞，也满怀信心。在接下来的日子里，我们将响应习近平主席的号召，在科技创新的大道上继续拼搏、奋斗，迎接更大的挑战。”

“2018年是改革开放40周年，也是西安交大改革发展历程中极不平凡的一年。这一年学校紧扣创建中国特色世界一流大学宏伟目标，以西迁精神为指引，为新时代学校事业发展描绘了浓墨重彩的一笔。”西安交通大学党委书记张迈曾说，2019年是新中国成立70周年，西安交大干部师生将勇做新时代奋斗者，争做西迁精神新传人，以昂扬的斗志、创新的精神、务实的作风，加快中国特色世界一流大学建设步伐，与国家发展同频共振、合拍共鸣。

2018年，中国石油大学（华东）石油工程专业2015级研究生吕健与同学联合创立创造太阳能源服务（青岛）有限公司，在乌干达投资2500万元建设东非石油技能培训中心，是中国在非洲设立的第一个石油培训中心。他收听了习主席新年贺词后说：“正如习近平主席所说，我们要积极推动共建‘一带一路’，为世界发展增添新动力。展望2019年，我们期待通过技能培训让更多非洲青年实现就业，在非洲大地发出中国好声音，为人类命运共同体建设添砖加瓦。”

“送别充实的2018年，我们迎来的将是思政课建设再创辉煌的2019年。”天津师范大学马克思主义学院副院长李朝阳说，2018年，天津市思想政治理论课名师工作室从5个发展到10个，在教学经验推广和青年教师培养上不断创新，越来越多的学生爱上思政课。

“为未来中国之变培养高水平人才”

“2019年，有机遇也有挑战，大家还要一起拼搏、一起奋斗。”习近平主席在新年贺词中号召全国人民在新征程上，要以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，一步一个脚印把前无古人的伟大事业推向前进。

“2019年是中华人民共和国成立70周年，我们学校将迁往新校区，这是学校改革发展中的一件大事。全校师生将立足创新引领、科技驱动的办学定位，抓住机遇办好职业教育。”上海市西南工程学校校长李卉表示，在培养“大国工匠”方面，学校将通过冠名班、现代学徒制等方式，将工匠精神融入人才培养全过程，培育高素质技能人才，担负起职业教育的时代使命。

“习主席在贺词中强调‘放眼全球，我们正面临百年未有之大变局’。未来中国之变，需要高等教育来引领和支撑。”青岛大学党委书记胡金焱表示，作为有着110年办学历史的青岛大学，2019年，学校将聚焦建设“在国内外有较大影响的一流大学”的目标，紧紧抓住教师队伍建设、本科人才培养、一流学科建设、国际化开放办学、新校区建设五大战略重点，扎根中国大地办人民满意的教育，全力谱写新时代高水平大学建设新篇章。

（统稿：记者 欧媚 采写：记者 张兴华 孙军 陈欣然 蒋夫尔 冯丽 董少校）

(责编：李依环、熊旭)